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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لم نجازف بك.. تفاصيل جلسه عموتة مع إمام عاشور بعد ودية دلفي

امام عاشور
امام عاشور
رباب الهواري

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن عقد الحسين عموته، المدير الفني للفريق، جلسة خاصة مع إمام عاشور عقب ودية دلفي، التي أقيمت ضمن استعدادات الفريق للمباريات المقبلة.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن عموته أكد لإمام عاشور خلال الجلسة على أهميته الكبيرة داخل صفوف الأهلي، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني كان حريصًا على عدم المجازفة بالدفع به في المباريات السابقة قبل إكمال برنامجه التأهيلي والتأكد من جاهزيته البدنية بشكل كامل.

وأضاف أن عموته طمأن إمام عاشور بشأن مشاركته مع الفريق خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا له أنه سيحصل على فرصته في المباريات القادمة، خاصة بعد وصوله إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية.

وشدد المدير الفني على أن قرار إبعاد اللاعب عن المباريات الماضية لم يكن فنيًا، وإنما جاء في إطار الحفاظ عليه ومنحه الوقت الكافي لاستعادة كامل جاهزيته، قبل الاعتماد عليه بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة.

إمام عاشور اخبار الرياضة دورى أورا الأهلي أخبار الأهلي

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