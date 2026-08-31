هل إعطاء الأم من راتب ابنتها فرض واجب؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد عبر "واتساب" من إحدى الموظفات تقول فيه: "هل يجب عليّ أن أعطي أمي من راتبي؟"، موضحًا الحكم الشرعي في هذه المسألة.

هل يجب عليّ أن أعطي أمي من راتبي؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين ببرنامج "سؤال الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن برّ الوالدين واجب في كل الأحوال، ويأخذ صورًا متعددة، منها النفقة، والخدمة، والسؤال، والإحسان.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن إعطاء المال للوالدين لا يكون فرضًا لازمًا إلا إذا كانا في حاجة إلى المال ولا يملكان ما يكفيهما، ففي هذه الحالة يجب على الأبناء الإنفاق عليهما وتلبية احتياجاتهما.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه إذا كان الوالدان في سعة من العيش ولا يحتاجان إلى المال، فلا يكون إعطاؤهما من الراتب فرضًا، لكنه يظل من باب الإحسان والبر، وهو أمر محمود يُثاب عليه الإنسان.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن البر لا يقتصر على المال فقط، بل يشمل صورًا كثيرة، مثل الرعاية والاهتمام وقضاء الحوائج، موضحًا أن الفرق بين الفرض والتطوع هنا أن الفرض يكون عند الحاجة، أما في غير ذلك فيبقى من قبيل الإحسان الذي يرفع الدرجات ويزيد المودة.