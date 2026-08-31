لولاه كان الزمالك هيستقبل أهداف كتيرة.. إعلامي يتغني بالمهدي سليمان

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك فوزا غاليا على منتخب السويس بتروجت، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الثالثة ببطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

وعلق الإعلامي مينا ماهر على هذا الفوز، عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، وكتب: “لولا المهدي سليمان من بداية الدوري؛ كان الزمالك هيستقبل أهداف كتيره، عاش يا مهدي”.

وافتتح حسام أشرف التسجيل لنادي الزمالك في الدقيقة 40، ثم أضاف اللاعب محمد السيد الهدف الثاني للفارس الأبيض في الدقيقة 63، بينما جاء هدف السويس بتروجت عن طريق بدر موسى من ضربة جزاء سددها على يمين الحارس.

وبهذه النتيجة، رفع نادي الزمالك رصيده إلى 7 نقاط ويحتل المركز الثاني في جدول المسابقة، في حين توقف رصيد منتخب السويس بتروجت عند نقطة واحدة يحتل بها المركز السابع عشر.