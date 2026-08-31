وزير الطيران: لا نريد زيادة رسوم الخدمات بما يضعف تنافسية السياحة المصرية

قال الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، إنّ توصية العاملين في قطاع السياحة ووزير السياحة بشأن عدم ترك رسوم خدمات المناولة «Handling fees» ومواقف انتظار الطائرات والرسوم الأساسية في يد شركة إدارة المطار، تؤخذ في الحسبان، مشيرًا إلى أهمية عدم رفع هذه الرسوم بما يؤثر على القدرة التنافسية لمصر مقارنة بالدول الأخرى في المجال السياحي.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة»، عبر قناة «النهار»، بعدما نقلت إليه توصية من العاملين في قطاع السياحة بضرورة الحفاظ على الرسوم الأساسية، موضحة أن زيادة رسوم المناولة والوقوف والخدمات الأساسية قد تجعل المنافسة مع الدول الأخرى في مجال السياحة أكثر صعوبة.

وأكد الحفني أن قطاعي المطارات وشركات الطيران يعملان لتحقيق هدف أساسي مشترك، وهو دعم السياحة، موضحًا أن التوصية المقدمة من العاملين في القطاع السياحي ووزير السياحة ستكون محل دراسة واهتمام، باعتبار أن جميع الأطراف تعمل في النهاية لخدمة الهدف نفسه.

وفي سياق آخر، كشف وزير الطيران المدني عن وجود طلبات من رجال أعمال ومستثمرين لإنشاء شركات طيران خاصة، موضحًا أن عدد شركات الطيران المصرية وصل حاليًا إلى 19 شركة، بينما توجد نحو 6 شركات أخرى في مراحل التوثيق المختلفة.

وأشار إلى أن هذه الشركات الجديدة تضم رجال أعمال ورجال سياحة كبارًا، مؤكدًا أنه لا يمكنه الكشف عن أسمائهم في الوقت الحالي، لكنه شدد على أن دخول هذه الشركات الجديدة إلى السوق سيمثل إضافة كبيرة لقطاعي الطيران والسياحة في مصر