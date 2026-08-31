الشرطة تُداهم منزل مهاجم برازيلي بسبب قضايا مخدرات وسلاح

أفاد مسؤولون، اليوم الإثنين، أن الشرطة البرازيلية داهمت منزل لاعب كرة قدم في نادي فاسكو دا جاما، أحد أندية الدرجة الأولى؛ في إطار تحقيق في قضايا تهريب المخدرات والأسلحة، ويخضع لاعب آخر من الدرجة الثانية للتحقيق أيضًا.

وغادر ديفيد كوريا، البالغ من العمر 30 عامًا، وهو أحد أبرز لاعبي الفريق ويُعرف بين الجماهير باسم "دي في دي"، ملعب تدريب النادي في ريو دي جانيرو دون الإدلاء بأي تصريح حول القضية.

وقالت شرطة ولاية إسبيريتو سانتو في بيان لها: "تهدف هذه التحقيقات إلى جمع الأدلة اللازمة لكشف الجرائم وتفكيك الشبكة الإجرامية قيد التحقيق".

وقد أُطلق على العملية اسم "الفرقة"، وهو الاسم الذي استخدمه المحققون للإشارة إلى المنظمة الإجرامية.

وأعلن نادي فاسكو دا جاما، في بيان له، أنه يتعاون مع شرطة ولاية إسبيريتو سانتو، مسقط رأس كوريا.

ولعب كوريا 21 مباراة مع النادي في الدوري البرازيلي الحالي، وسجل 3 أهداف، كان آخرها يوم السبت في فوز فريقه 3-1 على كروزيرو.

أما اللاعب الآخر المشمول بالتحقيق فهو الظهير الأيمن هاينر كورديرو، الذي يلعب حاليًا في نادي فيلا نوفا (الدرجة الثانية) وكان يلعب سابقًا في سانتوس.