بعد توقف 3 أشهر .. سوء الأحوال الجوية يؤجل عودة رحلات البالون الطائر بالأقصر

كان من المنتظر أن تشهد سماء الأقصر غدا الثلاثاء عودة رحلات البالون الطائر إلى التحليق من جديد، بالتزامن مع انتهاء فترة التوقف السنوية التي بدأت مطلع يونيو الماضي واستمرت حتى نهاية أغسطس، إلا أن سوء الأحوال الجوية حال دون انطلاق الرحلات في أول أيام استئناف النشاط.

وتترقب شركات البالون الطائر بالأقصر عودة النشاط مع بداية شهر سبتمبر، بعد انتهاء فترة التوقف التي جرى تطبيقها خلال أشهر الصيف، في إطار الإجراءات السنوية المرتبطة بظروف التشغيل وارتفاع درجات الحرارة، وحرصا على الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان خلال تنفيذ الرحلات.

وكان من المقرر أن تعود البالونات إلى سماء الأقصر اعتبارا من الأول من سبتمبر 2026، بعد توقف استمر لنحو 3 أشهر، حيث استغلت الشركات فترة التوقف في الاستعداد للموسم الجديد ورفع كفاءة التشغيل وتجهيز البالونات قبل استئناف الرحلات التجارية.

إلا أن حالة الطقس والظروف الجوية غير الملائمة للطيران تسببت في تأجيل انطلاق الرحلات، خاصة أن رحلات البالون تخضع لمتابعة دقيقة لحالة الرياح والرؤية والعوامل الجوية قبل السماح بالإقلاع، ولا يتم تنفيذ الرحلة إلا بعد التأكد من توافر الاشتراطات اللازمة للسلامة.

ويعد البالون الطائر واحدا من أشهر الأنشطة السياحية التي تتميز بها الأقصر، ويحظى بإقبال كبير من السائحين من مختلف دول العالم، لما يوفره من تجربة استثنائية لمشاهدة المعالم الأثرية والطبيعة الخلابة لنهر النيل ومناطق البر الغربي من أعلى.

وتستعد شركات البالون لاستئناف الرحلات فور تحسن الأحوال الجوية وتوافر الظروف المناسبة للطيران، لتبدأ بذلك عودة النشاط تدريجيا بعد فترة التوقف الصيفية، وسط استعدادات لاستقبال الموسم السياحي الجديد.

وتؤكد إجراءات وقف الرحلات خلال الظروف الجوية غير المناسبة أن سلامة السائحين تأتي في مقدمة الأولويات، حيث لا يتم السماح بتنفيذ أي رحلة إلا بعد التأكد من ملاءمة الأجواء واتخاذ جميع الإجراءات المنظمة لرحلات البالون الطائر.