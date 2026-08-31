قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد علي الحجار يكشف أسرار عائلته: كل إخواتي موهوبين.. ومش هبقى نسخة من والدي | فيديو
أسعار الذهب الآن في مصر
بعد تصرّف مفاجئ من الأم | قرار عاجل بشأن المتهم بالتعدى على والدته بالإسكندرية
لولاه كان الزمالك هيستقبل أهداف كتيرة.. إعلامي يتغني بالمهدي سليمان
وزير الطيران: لا نريد زيادة رسوم الخدمات بما يضعف تنافسية السياحة المصرية
بقرار من السيد البدوي | تعيين مجدي ملك مساعدًا لرئيس الوفد
وزير الطيران المدني: نستهدف التشغيل الكامل للمبنى الجديد بمطار القاهرة خلال 4 سنوات
برضه صوته نشاز | تعليق صادم لـ طارق الشناوي رغم الصلح مع مصطفى كامل
بيراميدز يخطف فوزًا ثمينًا أمام المصري بهدف أحمد سامي في الدوري
مهند لاشين رجل مباراة بيراميدز والمصري
ممثلة الصحة العالمية بالكونغو الديمقراطية : موقف انتشار إيبولا لا يدعو للتفاؤل
سيف أبو النجا: أنا ونجلاء فتحي انهارنا بعد وفاة بنتنا ياسمين.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد توقف 3 أشهر .. سوء الأحوال الجوية يؤجل عودة رحلات البالون الطائر بالأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

كان من المنتظر أن تشهد سماء الأقصر غدا الثلاثاء عودة رحلات البالون الطائر إلى التحليق من جديد، بالتزامن مع انتهاء فترة التوقف السنوية التي بدأت مطلع يونيو الماضي واستمرت حتى نهاية أغسطس، إلا أن سوء الأحوال الجوية حال دون انطلاق الرحلات في أول أيام استئناف النشاط.

وتترقب شركات البالون الطائر بالأقصر عودة النشاط مع بداية شهر سبتمبر، بعد انتهاء فترة التوقف التي جرى تطبيقها خلال أشهر الصيف، في إطار الإجراءات السنوية المرتبطة بظروف التشغيل وارتفاع درجات الحرارة، وحرصا على الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان خلال تنفيذ الرحلات.

وكان من المقرر أن تعود البالونات إلى سماء الأقصر اعتبارا من الأول من سبتمبر 2026، بعد توقف استمر لنحو 3 أشهر، حيث استغلت الشركات فترة التوقف في الاستعداد للموسم الجديد ورفع كفاءة التشغيل وتجهيز البالونات قبل استئناف الرحلات التجارية.

إلا أن حالة الطقس والظروف الجوية غير الملائمة للطيران تسببت في تأجيل انطلاق الرحلات، خاصة أن رحلات البالون تخضع لمتابعة دقيقة لحالة الرياح والرؤية والعوامل الجوية قبل السماح بالإقلاع، ولا يتم تنفيذ الرحلة إلا بعد التأكد من توافر الاشتراطات اللازمة للسلامة.

ويعد البالون الطائر واحدا من أشهر الأنشطة السياحية التي تتميز بها الأقصر، ويحظى بإقبال كبير من السائحين من مختلف دول العالم، لما يوفره من تجربة استثنائية لمشاهدة المعالم الأثرية والطبيعة الخلابة لنهر النيل ومناطق البر الغربي من أعلى.

وتستعد شركات البالون لاستئناف الرحلات فور تحسن الأحوال الجوية وتوافر الظروف المناسبة للطيران، لتبدأ بذلك عودة النشاط تدريجيا بعد فترة التوقف الصيفية، وسط استعدادات لاستقبال الموسم السياحي الجديد.

وتؤكد إجراءات وقف الرحلات خلال الظروف الجوية غير المناسبة أن سلامة السائحين تأتي في مقدمة الأولويات، حيث لا يتم السماح بتنفيذ أي رحلة إلا بعد التأكد من ملاءمة الأجواء واتخاذ جميع الإجراءات المنظمة لرحلات البالون الطائر.

الاقصر اخبار الاقصر البالون الطائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني برقم الجلوس .. ترقبوها هنا

اسعار السلع

توجيه رئاسي عاجل.. أسعار السلع الجديدة بدءاً من 10 سبتمبر

سيف أبو النجا فى جنازة ابنته ياسمين

أحدث ظهور للفنان سيف أبو النجا بجنازة ابنته متكئا على عكاز

الحكم محمد معروف

رد فعل مفاجئ من محمد معروف على واقعة مباراة الأهلي وزد

موعد نهاية الصيف

انخفاض درجات الحرارة.. موعد انتهاء الصيف 2026 رسمياً

أرشيفية

مصدر يوضح سبب دوي الانفجار القوي بأكتوبر والشيخ زايد وحدائق الأهرام

حمزة عبد الكريم

برشلونة يحسم موقفه من حمزة عبد الكريم .. مفاجأة بشأن الإعارة وتجديد العقد

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي وبنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في البنوك

ظواهر نادرة

سماء سبتمبر تخبئ 4 مفاجآت.. ماذا ينتظر مصر خلال أيام؟

الفلاشة القديمة ليست بريئة

الفلاشة القديمة ليست بريئة.. سر صغير قد يكشف بياناتك بعد التخلص منها

بالصور

زلزال إداري يضرب فولكس فاجن.. مستقبل آلاف الوظائف على المحك

فولكسفاجن
فولكسفاجن
فولكسفاجن

بعد 15 عامًا من فيرتيجو.. أحمد مراد يعود للدراما بمسلسل الفلكي مع أحمد مكي

بعد 15 عامًا من «فيرتيجو».. أحمد مراد يعود للدراما مع أحمد مكي.. ناقد فني يكشف سر انتظار الجمهور لـ«الفلكي»
بعد 15 عامًا من «فيرتيجو».. أحمد مراد يعود للدراما مع أحمد مكي.. ناقد فني يكشف سر انتظار الجمهور لـ«الفلكي»
بعد 15 عامًا من «فيرتيجو».. أحمد مراد يعود للدراما مع أحمد مكي.. ناقد فني يكشف سر انتظار الجمهور لـ«الفلكي»

بعد إعلان خطبتهما.. كيف بدأت قصة زينة أشرف عبدالباقي وألكسندر ألين؟

زينة أشرف عبد الباقى وألكسندر ألين
زينة أشرف عبد الباقى وألكسندر ألين
زينة أشرف عبد الباقى وألكسندر ألين

ماذا يحدث لجسم الطفل عند الرضاعة الطبيعية والتلامس الجلدي.. خبيرة تكشف

ماذا يحدث لجسم الطفل عند أول رضاعة؟
ماذا يحدث لجسم الطفل عند أول رضاعة؟
ماذا يحدث لجسم الطفل عند أول رضاعة؟

فيديو

احمد علي الحجار مع تقى الجيزاوي

أحمد علي الحجار يكشف أسرار عائلته: كل إخواتي موهوبين.. ومش هبقى نسخة من والدي | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

المزيد