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الزمالك يحسم الشوط الأول أمام منتخب السويس بتروجت
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يحسم الشوط الأول أمام منتخب السويس بتروجت

حسام أشرف
حسام أشرف
عمرو مصطفى

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك نتيجة الشوط الأول من مباراته أمام منتخب السويس بتروجت بهدف للا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف الزمالك حسام أشرف في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.
 
الدباغ يقود تشكيل الزمالك أمام منتخب السويس بتروجت

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الأبيض مباراة منتخب السويس بتروجت المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – آدم كايد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – حسام أشرف – عدي الدباغ .

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد إبراهيم وأحمد خضري ومحمد السيد وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وأحمد شريف وناصر منسي..
 


بدر موسى يقود هجوم منتخب السويس بتروجت أمام الزمالكأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي منتخب السويس بتروجت بقيادة سيد عيد، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.جاء تشكيل منتخب السويس بتروجت كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: كريم الديب - بركات حجاج - أحمد بحبح - عمر ضياء.

خط الوسط : محمد علي عكاشة – يوسف عبد التواب - أدهم حامد - مصطفى البدري .

خط الهجوم : بدر موسى – محمد دودو .

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمد خليفة وأحمد ببلاوي وأمادو با وعبد الرحمن ديانج وأبو بكر ليادي وفريدي مايكل وكي جي وأحمد ياسين وجودوين شيكا.

الزمالك منتخب السويس بتروجت الدوري المصري حسام أشرف الدوري

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