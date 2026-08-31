هل يجوز للمرأة المسنة كشف شعرها أمام أقاربها؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد عبر "واتساب" تقول صاحبته "هل يجوز لسيدة تبلغ من العمر 78 عامًا أن تجلس بشعرها أمام أحفاد أخواتها؟"، موضحًا الحكم الشرعي في هذه المسألة.

هل يجوز للمرأة المسنة كشف شعرها أمام أقاربها؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن الحكم يتوقف على كون هؤلاء من المحارم أم لا، مؤكدًا أن أبناء الإخوة وأبناء الأخوات يُعدّون من المحارم، وبالتالي يجوز لها الجلوس أمامهم دون حجاب.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الجواز هنا ليس بسبب كِبر السن، وإنما بسبب صلة القرابة التي تجعلهم من المحارم، مشددًا على أن المرأة لا يجوز لها كشف شعرها أمام غير المحارم حتى وإن كانت متقدمة في السن.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه في حال كان هؤلاء الأقارب ليسوا من المحارم، كأن يكونوا من درجات بعيدة كأحفاد الإخوة بعد تفرع القرابة، فلا يجوز كشف الشعر أمامهم، ويجب الالتزام بالحجاب.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الضابط في هذه المسألة هو تحديد صلة القرابة الشرعية، وليس العمر، فمتى كانوا من المحارم جاز الكشف، ومتى لم يكونوا كذلك وجب الالتزام بالحجاب، صونًا للضوابط الشرعية.