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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأعلى للإعلام يتواصل مع إدارة الحدث اليوم بشأن واقعة شعاع نور استجابة لشكوى نقابة العلاج الطبيعي

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
أ ش أ

 تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من النقابة العامة للعلاج الطبيعي برئاسة الدكتور سامي سعد، بشأن ما نُسب إلى برنامج «شعاع نور»، المذاع على قناة «الحدث اليوم» وتقدمه نور حمدي، من استضافة أحد الأشخاص غير المتخصصين، والمنتحلين للصفة الطبية، دون التحقق من هويته أو حصوله على تصريح بمزاولة المهنة.

وأوضحت الشكوى أن الشخص المشار إليه تبين أنه خريج كلية الزراعة بجامعة جنوب الوادي، وليس من المتخصصين في مجال العلاج الطبيعي.

وفور تلقي الشكوى، تواصل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع إدارة قناة «الحدث اليوم» للوقوف على حقيقة ما ورد بها، حيث أكدت إدارة القناة عدم ظهور الشخص المذكور على شاشة القناة نهائيًا، وعدم استضافته ضمن البرنامج.

وأفادت إدارة القناة بأنه تمت مراجعة المستندات الخاصة بالبرنامج من جانب الإدارة التحريرية خلال اليومين الماضيين، ولم يتبين وجود أي مستندات رسمية تثبت قيد الشخص المذكور بنقابة العلاج الطبيعي، كما أكدت القناة أنها لم تصدر أي إعلان عن اللقاء، سواء عبر شاشتها أو الصفحات الرسمية التابعة لها، وذلك بعد رفض تصوير اللقاء من جانب القناة.

يأتي تحرك المجلس في إطار حرصه على التحقق من مدى التزام البرامج والقنوات بالضوابط والمعايير المنظمة للعمل الإعلامي، والتصدي لأي ممارسات من شأنها السماح لغير المتخصصين بتقديم محتوى مهني أو طبي دون سند قانوني أو مهني.

جدير بالذكر أن برنامج «شعاع نور» يأتي ضمن برامج الإنتاج المشترك التي تذيعها قناة «الحدث اليوم»، والتي سبق أن قدمتها إدارة القناة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في إطار الجهود التي يبذلها لمجابهة ظاهرة «بيع الهواء» وتنظيم المحتوى الإعلامي المقدم للجمهور.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبدالعزيز النقابة العامة للعلاج الطبيعي

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