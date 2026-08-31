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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يبحث سبل تيسير التقنين لواضعي اليد على أراضي الدولة

محافظ المنيا خلال الاجتماع
محافظ المنيا خلال الاجتماع

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لقاءً مع عدد من المواطنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، لبحث مطالبهم ومناقشة الإجراءات الخاصة بتقنين أوضاعهم.

وقد حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واللواء أحمد جميل، المشرف العام على جهاز حماية أملاك الدولة، والدكتور محمود شعيب، مدير إدارة الأملاك بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومسؤولي ملف الأملاك بمختلف مراكز المحافظة.

يأتي اللقاء في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين الجادين، ودراسة الحالات المختلفة وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى مطالب واستفسارات المواطنين بشأن إجراءات التقنين والمعوقات التي تواجههم، مؤكدًا أهمية دراسة كل حالة على حدة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، مع تبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الإنجاز للحالات المستوفية للشروط.

ووجّه محافظ المنيا مسؤولي ملف أملاك الدولة بسرعة فحص الحالات المعروضة ومتابعتها مع الجهات المختصة، والعمل على إزالة أي معوقات، مؤكدًا أهمية استمرار التواصل المباشر مع المواطنين، بما يسهم في حل المشكلات وتحقيق الصالح العام في إطار القانون.

المنيا محافظ المنيا أملاك الدولة تقنين

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