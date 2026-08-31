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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خيام وبطاطين | إغاثة طارئة من اليابان لـ نيبال في كارثة الفيضانات العارمة

اليابان
اليابان
أ ش أ

بحث وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره النيبالي شيشير خانال، تداعيات السيول المفاجئة والانهيارات الأرضية التي وقعت قرب الحدود بين نيبال والصين، وجهود البحث والإنقاذ عن المفقودين.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية -في بيان- إن موتيجي أعرب في مستهل الاتصال عن تعازيه لأسر ضحايا السيول والانهيارات الأرضية التي وقعت في مناطق قريبة من الحدود النيبالية الصينية يوم 26 أغسطس، كما عبر عن تعاطفه مع جميع المتضررين من الكارثة.

وأكد موتيجي تضامن اليابان مع نيبال، مشيدا بصمود الحكومة والشعب النيبالي في مواجهة الوضع الصعب، ومؤكدا أن بلاده لن تدخر جهدا لتقديم المساعدة اللازمة، ومشددا على وقوف اليابان إلى جانب نيبال.

كما طلب وزير الخارجية الياباني تعاون السلطات النيبالية لتسريع جهود البحث والإنقاذ عن خمسة مواطنين يابانيين لا يزال مصيرهم مجهولا.

وفيما يتعلق بالمساعدات اليابانية، جدد موتيجي التأكيد على أن الحكومة قررت تقديم إمدادات إغاثة طارئة، من بينها الخيام والبطانيات، مشيرا إلى أن اليابان تستعد لبحث سبل أخرى لتقديم الدعم، بما في ذلك المساهمة في المنظمات الدولية أو إيفاد فريق ياباني للمساعدة في مواجهة الكوارث.

ومن جانبه، أعرب خانال عن بالغ تقديره لرسالة التعاطف والتضامن والمساعدات التي قدمتها الحكومة اليابانية وشعبها.

وقال إن الحكومة النيبالية ستبذل قصارى جهدها للعثور على جميع المفقودين وإنقاذهم، ومن بينهم المواطنون اليابانيون الخمسة، مؤكدا أنها ستنسق عن كثب مع المجتمع الدولي، بما في ذلك اليابان.


 

وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي اتصال هاتفي

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