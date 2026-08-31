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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حذر من خطورتها.. نائب رئيس جامعة الأزهر السابق يفتح النار على ظاهرة التسول الإلكتروني

د.محمد الشربيني
د.محمد الشربيني
محمود زيدان

أكد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر، أن الظواهر الحديثة على منصة «تيك توك»، والمتمثلة في البث المباشر والمطالبة المستمرة بالدعم الرقمي وإرسال الهدايا المالية مثل «الأسد، الوردة، والنجمة»؛ تُعد نوعًا معاصرًا من أنواع التسول، مشيرًا إلى أن الكثير ممن يمارسون هذا السلوك يمتلكون بالفعل موارد مالية ولا يعانون من الحاجة المادية.

وأوضح الدكتور الشربيني، خلال برنامج «المواطن والمسؤول»، المذاع على قناة «المحور»، أهمية استغلال مهارات الشباب وصناع المحتوى من الطلاب وجهودهم في دعم المجتمع بدلاً من الممارسات السلبية؛ وذلك من خلال تشكيل فرق طلابية متخصصة وموزعة المهام، تجمع بين الكليات الطبية للتوعية الميدانية، والموهوبين في صناعة الفيديو والتسويق الرقمي لتغطية هذه الأنشطة.

وأضاف أن دمج الطلاب المتميزين في السوشيال ميديا ضمن القوافل الخدمية والتوعوية يضمن إنتاج محتوى هادف يعكس جهودهم ويُسوق لنشاطهم الإيجابي، مؤكدًا أن مشاركة الطلاب في هذه المبادرات تُعزز ثقتهم بأنفسهم وتمنحهم شعورًا بالمسؤولية والإنجاز.

المحور نائب رئيس جامعة الأزهر المواطن المسؤول التسول الرقمي

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