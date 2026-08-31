قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح أساسيًا .. تشكيل طرابزون سبور أمام سبورتيف بالدوري التركي
ضبط نصاب انتحل صفة موظف بأحد أحياء القاهرة للنصب على أصحاب المحلات
بعد توقف 3 أشهر .. سوء الأحوال الجوية يؤجل عودة رحلات البالون الطائر بالأقصر
الزمالك يحسم الشوط الأول أمام منتخب السويس بتروجت
هل يجوز للمرأة المسنة كشف شعرها أمام أقاربها؟.. أمين الإفتاء يجيب
ليلى علوي تقدم واجب العزاء فى نبيل الشاذلي بمسجد عمر مكرم
تشكيل مباراة أرسنال وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي
الرئيس يوجّه بتطوير منظومة الطيران المدني .. خطوات جديدة لتعزيز مكانة مصر عالميًا
خيام وبطاطين | إغاثة طارئة من اليابان لـ نيبال في كارثة الفيضانات العارمة
بالمدارس والمصانع | تعاون مصري - عُماني ضخم في التعليم والتدريب الفني
حذر من خطورتها.. نائب رئيس جامعة الأزهر السابق يفتح النار على ظاهرة التسول الإلكتروني
رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني برقم الجلوس .. ترقبوها هنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

حملة لتطهير المنصة.. إنستجرام يواجه الحسابات الوهمية ومحتوى الـ AI

الحسابات الوهمية
الحسابات الوهمية
احمد الشريف

 أعلنت منصة "إنستجرام" (Instagram) التابعة لشركة "ميتا" (Meta) عن فرض إجراءات تنظيمية وعقوبات برمجية صارمة لتقليص وصول وتوزيع الحسابات التي تديرها شخصيات ومؤثرون افتراضيون مولدون بالذكاء الاصطناعي في حال عدم وضع علامة توثيق إلزامية توضح طبيعتها الاصطناعية للمستخدمين، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع The Verge التقني المتخصص.

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب توماس ريكر، أن إنستجرام قررت استبدال وسم "منشئ ذكاء اصطناعي" (AI creator) الاختياري القديم بملصق تعريفي جديد أكثر وضوحاً تحت اسم "ملف شخصي مُولَّد بالذكاء الاصطناعي" (AI-generated profile). 

ويهدف هذا التعديل إلى وضع تمييز صريح لا يقبل اللبس يظهر في الواجهة الرئيسية للحساب، لتنبيه المتابعين بأن المحتوى المنشور والشخصية الظاهرة في الصور ومقاطع الفيديو هي كائن افتراضي تم إنشاؤه عبر خوارزميات التوليد الرقمي ولا يمثل شخصاً حقيقياً في الواقع.

عقوبات تقليص الوصول والظهور في خلاصة التوصيات

أشار المصدر إلى أن المنصة وجهت تحذيراً صريحاً لكافة مديري وصناع حسابات المؤثرين والشخصيات الافتراضية؛ مؤكدة أن الحسابات التي تتجاهل وضع هذا الملصق الإلزامي وتتعمد تضليل المتابعين بالإيحاء بأنها شخصيات بشرية حقيقية ستواجه عقوبات فورية تشمل تقليص نطاق وصول منشوراتها (Reach throttling) وخفض ترتيبها في خوارزميات الاقتراح، وحرمانها من الظهور في تبويب الاستكشاف (Explore) وشريط مقاطع الفيديو القصيرة (Reels) للمستخدمين غير المتابعين.

مكافحة التضليل وحماية تجربة التواصل البشري

بين تقرير موقع The Verge أن هذه الخطوة تأتي بعد تصاعد الانتقادات الموجهة للمنصة بسبب انتشار مئات الآلاف من الحسابات الافتراضية المزيفة التي تنتحل صفات عارضات أزياء ومؤثرين رقميين لتحقيق تفاعل وهمي وجذب الإعلانات التجارية دون إفصاح. 

وشددت إدارة إنستجرام على أن الهدف هو تعزيز الشفافية الرقمية ومنع استغلال الذكاء الاصطناعي في خداع المستخدمين أو بناء علاقات تفاعلية وهمية، مع الإشارة إلى أن القواعد الجديدة تركز على الحسابات التي تقودها شخصيات افتراضية تتقمص الهوية البشرية.

حدود الإجراءات ومستقبل إدارة المحتوى الآلي

ذكرت المصادر التقنية أن الإجراءات الجديدة تقتصر حالياً على الحسابات المتقمصة للشخصيات البشرية الاصطناعية، في حين تواصل المنصة دراسة آليات إضافية للتعامل مع الأنواع الأخرى من المحتوى التلقائي منخفض الجودة والمنشورات المولدة عشوائياً، لضمان حماية أصالة المحتوى وتأمين بيئة رقمية آمنة وشفافة لملايين المستخدمين وصناع المحتوى الحقيقيين حول العالم.

إنستجرام Instagram الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار السلع

توجيه رئاسي عاجل.. أسعار السلع الجديدة بدءاً من 10 سبتمبر

سيف أبو النجا فى جنازة ابنته ياسمين

أحدث ظهور للفنان سيف أبو النجا بجنازة ابنته متكئا على عكاز

موعد نهاية الصيف

انخفاض درجات الحرارة.. موعد انتهاء الصيف 2026 رسمياً

الحكم محمد معروف

رد فعل مفاجئ من محمد معروف على واقعة مباراة الأهلي وزد

أرشيفية

مصدر يوضح سبب دوي الانفجار القوي بأكتوبر والشيخ زايد وحدائق الأهرام

حمزة عبد الكريم

برشلونة يحسم موقفه من حمزة عبد الكريم .. مفاجأة بشأن الإعارة وتجديد العقد

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين

مهاجمة أهداف معادية.. استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين.. صور

ترشيحاتنا

معاش

يبدأ غدًا.. صرف معاشات سبتمبر بالزيادة الجديدة لجميع المستحقين من منافذ الصرف

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

الأعلى للإعلام يتواصل مع إدارة الحدث اليوم بشأن واقعة شعاع نور استجابة لشكوى نقابة العلاج الطبيعي

وزارة العمل

العمل : تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي تنفيذ مباشر للقانون الجديد

بالصور

ماذا يحدث لجسم الطفل عند الرضاعة الطبيعية والتلامس الجلدي.. خبيرة تكشف

ماذا يحدث لجسم الطفل عند أول رضاعة؟
ماذا يحدث لجسم الطفل عند أول رضاعة؟
ماذا يحدث لجسم الطفل عند أول رضاعة؟

قبل بدء العام الدراسي.. محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا مدارس بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تحليل السكر 500 وأنت مش مريض؟ استشاري باطنة تكشف ماذا تفعل فورًا

تحليل السكر 500 وأنت مش مريض؟ استشاري باطنة تكشف ماذا تفعل فورًا
تحليل السكر 500 وأنت مش مريض؟ استشاري باطنة تكشف ماذا تفعل فورًا
تحليل السكر 500 وأنت مش مريض؟ استشاري باطنة تكشف ماذا تفعل فورًا

منتهى الرومانسية .. الصور الأولى من حفل خطوبة زينة أشرف عبد الباقي

خطوبة زينة أشرف عبد الباقي
خطوبة زينة أشرف عبد الباقي
خطوبة زينة أشرف عبد الباقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد