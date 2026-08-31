حملة لتطهير المنصة.. إنستجرام يواجه الحسابات الوهمية ومحتوى الـ AI

أعلنت منصة "إنستجرام" (Instagram) التابعة لشركة "ميتا" (Meta) عن فرض إجراءات تنظيمية وعقوبات برمجية صارمة لتقليص وصول وتوزيع الحسابات التي تديرها شخصيات ومؤثرون افتراضيون مولدون بالذكاء الاصطناعي في حال عدم وضع علامة توثيق إلزامية توضح طبيعتها الاصطناعية للمستخدمين، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع The Verge التقني المتخصص.

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب توماس ريكر، أن إنستجرام قررت استبدال وسم "منشئ ذكاء اصطناعي" (AI creator) الاختياري القديم بملصق تعريفي جديد أكثر وضوحاً تحت اسم "ملف شخصي مُولَّد بالذكاء الاصطناعي" (AI-generated profile).

ويهدف هذا التعديل إلى وضع تمييز صريح لا يقبل اللبس يظهر في الواجهة الرئيسية للحساب، لتنبيه المتابعين بأن المحتوى المنشور والشخصية الظاهرة في الصور ومقاطع الفيديو هي كائن افتراضي تم إنشاؤه عبر خوارزميات التوليد الرقمي ولا يمثل شخصاً حقيقياً في الواقع.

عقوبات تقليص الوصول والظهور في خلاصة التوصيات

أشار المصدر إلى أن المنصة وجهت تحذيراً صريحاً لكافة مديري وصناع حسابات المؤثرين والشخصيات الافتراضية؛ مؤكدة أن الحسابات التي تتجاهل وضع هذا الملصق الإلزامي وتتعمد تضليل المتابعين بالإيحاء بأنها شخصيات بشرية حقيقية ستواجه عقوبات فورية تشمل تقليص نطاق وصول منشوراتها (Reach throttling) وخفض ترتيبها في خوارزميات الاقتراح، وحرمانها من الظهور في تبويب الاستكشاف (Explore) وشريط مقاطع الفيديو القصيرة (Reels) للمستخدمين غير المتابعين.

مكافحة التضليل وحماية تجربة التواصل البشري

بين تقرير موقع The Verge أن هذه الخطوة تأتي بعد تصاعد الانتقادات الموجهة للمنصة بسبب انتشار مئات الآلاف من الحسابات الافتراضية المزيفة التي تنتحل صفات عارضات أزياء ومؤثرين رقميين لتحقيق تفاعل وهمي وجذب الإعلانات التجارية دون إفصاح.

وشددت إدارة إنستجرام على أن الهدف هو تعزيز الشفافية الرقمية ومنع استغلال الذكاء الاصطناعي في خداع المستخدمين أو بناء علاقات تفاعلية وهمية، مع الإشارة إلى أن القواعد الجديدة تركز على الحسابات التي تقودها شخصيات افتراضية تتقمص الهوية البشرية.

حدود الإجراءات ومستقبل إدارة المحتوى الآلي

ذكرت المصادر التقنية أن الإجراءات الجديدة تقتصر حالياً على الحسابات المتقمصة للشخصيات البشرية الاصطناعية، في حين تواصل المنصة دراسة آليات إضافية للتعامل مع الأنواع الأخرى من المحتوى التلقائي منخفض الجودة والمنشورات المولدة عشوائياً، لضمان حماية أصالة المحتوى وتأمين بيئة رقمية آمنة وشفافة لملايين المستخدمين وصناع المحتوى الحقيقيين حول العالم.