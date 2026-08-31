بزشكيان: الحرب مع أمريكا لا تخدم مصلحة إيران.. والحل في الحوار

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، أن "استمرار الحرب مع الولايات المتحدة ليس في مصلحة إيران ولا المنطقة"، وذلك في أعقاب تصعيد عسكري جديد بين طهران وواشنطن حول مضيق هرمز.

دعوة للحوار على هامش قمة شنغهاي

جاءت تصريحات بزشكيان خلال لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قيرغيزستان.

وقال وفق بيان الرئاسة الإيرانية: "نواصل سعينا نحو مسار من الاتفاق والتفاهم، ونعتقد أن استمرار الحرب ليس في مصلحتنا".

وأضاف بزشكيان، وفقا لشبكة سكاي نيوز: "نؤمن بأن حل المشاكل القائمة يكمن في الحوار والتعاون، ويجب تسخير جميع الإمكانيات لمنع انتشار انعدام الأمن والنزاع".كما أبلغ بزشكيان مودي بأن "الولايات المتحدة لم تلتزم بما تعهدت به في اتفاقات سابقة".

تصعيد في هرمز.. ضربات على جزيرة لارك

تأتي تصريحات الرئيس الإيراني بعد ساعات من تنفيذ القوات الأمريكية هجوماً على منصتي إطلاق صواريخ في جزيرة لارك الإيرانية، في أول تبادل عسكري مباشر بين الجانبين منذ شهر في المنطقة الاستراتيجية.

ونقلت وكالة "إرنا" عن حاكم محلي قوله اليوم الاثنين إن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين في الجزيرة الواقعة على بعد نحو 660 كم شرق جزيرة خرج النفطية.

ونفت مصادر أمريكية استهداف جزيرة خرج، مركز تصدير النفط الإيراني، رغم نشر الرئيس دونالد ترامب مقطع فيديو مولد بالذكاء الاصطناعي زعم أنه يظهر الجزيرة "مسواة بالركام".

طهران ترد باستهداف قواعد أمريكية

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن طهران ردت على الهجوم بضرب قاعدتين أمريكيتين في الأردن.ويشير التصعيد الأخير إلى عودة التوتر العسكري بين واشنطن وطهران، وسط مساعٍ إقليمية ودولية لاحتواء الموقف ومنع توسع المواجهة في الخليج.