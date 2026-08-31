محافظ الدقهلية يصدر حركة تغييرات لرئيسي مركزي المنزلة والمطرية

أصدر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين حركة تغييرات لرئيسي مركزي المنزلة والمطرية، وأكد أن الحركة تستهدف ضخ دماء جديدة، وإتاحة الفرصة للمجتهدين من نواب رؤساء المدن وتصعيدهم لمواقع وظيفية أعلى، والعمل على تعظيم الاستفادة من التدوير الوظيفي للقيادات والعاملين بأماكن وظيفية، والإستفادة من الخبرات في مواقع العمل المختلفة بالوحدات المحلية.

وأوضح محافظ الدقهلية أن الحركة تأتي بالتنسيق مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في إطار تجديد الدماء وإسناد الوظائف حسب القدرات والامكانيات والمقومات الشخصية لكل رئيس مركز ومدينة ونائب بما يتناسب مع حجم ووزن كل مركز وأعباؤه للإستفادة من كل شخص في موقعه.

وقال اللواء "مرزوق" إن الحركة تأتي في اطار توجهات الدولة التي تستهدف مواكبة إحتياجات المرحلة الحالية للإستفادة من الخبرات المتبادلة وتحفيز كوادر العمل التنفيذي وكذلك محاسبة المقصرين، وتصعيد المتميزين، كما تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات وإحتياجات كل مرحلة وقد تضمنت الحركة ندب كل من، محمد البدوي أحمد البدوي، نائب رئيس الجمالية، للعمل رئيسا لمركز ومدينة المنزلة، محمد أحمد إبراهيم طه، نائب رئيس المطرية، للعمل رئيسا لمركز ومدينة المطرية، وإلغاء ندب نادر محمد محي الدين بشير، من العمل رئيس مركز ومدينة المنزلة، وندبه للعمل بديوان عام المحافظة.