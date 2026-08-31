أسعار تموين سبتمبر 2026 ونصيب الفرد على بطاقة التموين

يترقب أصحاب بطاقات التموين صرف مقررات شهر سبتمبر 2026، وسط اهتمام متزايد بمعرفة موعد بدء صرف السلع التموينية وقيمة نصيب الفرد من الدعم، إلى جانب أسعار المنتجات المتاحة ضمن منظومة التموين، وتشمل المقررات مجموعة من السلع الغذائية والمنزلية التي يستطيع المستحقون الحصول عليها في حدود قيمة الدعم المخصص لكل فرد على بطاقة التموين.

ويبلغ نصيب الفرد من السلع الغذائية على بطاقة التموين نحو 50 جنيهًا، ويحصل المواطن من خلال هذا الدعم على السلع التموينية الأساسية، وتشمل زجاجة زيت 800 جرام، وكيلو جرام سكر، إلى جانب إمكانية شراء بعض المواد الغذائية الأخرى من السلع المتاحة ضمن المنظومة، بينما تتضمن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2026 عددًا من المنتجات التي تختلف أسعارها بحسب نوع السلعة ووزن العبوة.

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متى يبدأ صرف تموين شهر سبتمبر 2026؟

يبدأ صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر 2026 للفئات المستحقة وفق الموعد الذي حددته وزارة التموين، ويترقب أصحاب البطاقات التموينية بدء إتاحة المقررات الجديدة للحصول على احتياجاتهم الشهرية من السلع الغذائية والمنتجات المدرجة ضمن منظومة الدعم.

ويأتي صرف المقررات التموينية الجديدة وسط اهتمام من المواطنين بمعرفة السلع المتاحة وقيمة الدعم المخصص لكل فرد، خاصة أن منظومة التموين تتيح للمستحقين الحصول على احتياجاتهم من مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية والمنزلية في حدود قيمة الدعم المقررة.

كم يبلغ نصيب الفرد في تموين سبتمبر 2026؟

يبلغ نصيب الفرد من السلع الغذائية على بطاقة التموين نحو 50 جنيهًا، ويحصل المواطن من خلال هذا الدعم على السلع التموينية الأساسية، وتشمل زجاجة زيت 800 جرام، وكيلو جرام سكر، بالإضافة إلى إمكانية شراء بعض المواد الغذائية الأخرى من السلع المتاحة ضمن منظومة الدعم.

ويظل نصيب الفرد من أبرز المعلومات التي يبحث عنها أصحاب البطاقات التموينية مع بداية كل شهر، بالتزامن مع الاستعداد للحصول على المقررات الشهرية، ومعرفة السلع التي يمكن الحصول عليها في حدود قيمة الدعم المخصصة للفرد.

ما أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2026؟

تتضمن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2026 مجموعة من المنتجات الغذائية والمنزلية، وتختلف الأسعار بحسب نوع السلعة ووزن العبوة، وتأتي الأسعار الواردة في القائمة على النحو الآتي.

يبلغ سعر مسحوق غسيل 60 جرام 4.50 جنيه.

ويبلغ سعر مسحوق عادي يدوي 800 جم نحو 16 جنيهًا.

ويسجل سعر الصلصة وزن 300 جم نحو 8 جنيهات.

ويصل سعر التونة المفتتة وزن 140 جرامًا إلى 18 جنيهًا.

ويبلغ سعر المربى بأنواعها وزن 350 جرامًا نحو 16 جنيهًا.

ويسجل سعر صابون الغسيل وزن 125 جم نحو 3 جنيهات.

ويبلغ سعر السكر المعبأ وزن 1 كجم نحو 12.60 جنيه.

ويبلغ سعر بسكويت تومورو بأنواعه 3 جنيهات.

ويسجل سعر الزيت الخليط 800 مللي نحو 30 جنيهًا.

ويبلغ سعر المسلى الصناعي وزن 800 جم نحو 36 جنيهًا.

ويسجل سعر الفول المعبأ وزن 500 جم نحو 9 جنيهات.

ويبلغ سعر الخل 5% وزن 900 ملي نحو 6 جنيهات.

ويبلغ سعر كيس ملح الطعام وزن 300 جم نحو 1.25 جنيه.

ويسجل سعر الدقيق المعبأ ورقيًا أو بلاستيك وزن 1 كجم نحو 18 جنيهًا.

ويصل سعر اللبن الجاف وزن 125 جم إلى 25.5 جنيه.

ويبلغ سعر المكرونة وزن 800 جم نحو 17 جنيهًا.

ويسجل سعر كيس سائل غسيل الأواني وزن 80 جم نحو 3 جنيهات.

ويبلغ سعر صابون التواليت وزن 125 جم نحو 7.50 جنيه.

ويبلغ سعر بسكويت يويوز ويفر بأنواعه نحو 2.75 جنيه.

ويبلغ سعر الجبن الأبيض زنة 125 جرامًا نحو 4.5 جنيه.

ويصل سعر علبة مرقة الدجاج إلى 6 جنيهات.

ويبلغ سعر الطحينة البيضاء الظرف وزن 140 جرامًا نحو 3.75 جنيه.

ويسجل بسكويت بوو بأنواعه نحو 3.75 جنيه.

ويبلغ سعر الشاي الناعم وزن 40 جم نحو 5 جنيهات.

ويسجل سعر المكرونة وزن 400 جم نحو 8.5 جنيه.

ويبلغ سعر العدس المجروش وزن 500 جم نحو 21 جنيهًا.

ويبلغ سعر بسكويت يويوز السادة جنيهًا ونصف.

ويسجل سعر مسحوق الأوتوماتيك 800 كجم نحو 25 جنيهًا.

ما أبرز السلع الموجودة في مقررات تموين سبتمبر 2026؟

تشمل المقررات التموينية مجموعة من السلع الأساسية التي يمكن للمواطن الحصول عليها في حدود قيمة الدعم المخصصة له، ويأتي السكر والزيت ضمن أبرز السلع التي يحصل عليها المواطن وفق نصيب الفرد المقرر على بطاقة التموين.

وتضم قائمة الأسعار كذلك منتجات غذائية متنوعة، من بينها الصلصة والتونة والمربى والفول والخل والدقيق واللبن الجاف والمكرونة والعدس والجبن الأبيض ومرقة الدجاج والطحينة والشاي والبسكويت، إلى جانب مجموعة من المنتجات المنزلية التي تشمل مساحيق الغسيل وصابون الغسيل وصابون التواليت وسائل غسيل الأواني والملح.

كيف يستفيد المواطن من قيمة الدعم التمويني؟

يحصل المواطن المستحق على السلع التموينية الأساسية في حدود قيمة الدعم المخصصة له، ويبلغ نصيب الفرد من السلع الغذائية على بطاقة التموين نحو 50 جنيهًا، وتشمل السلع الأساسية زجاجة زيت 800 جرام، وكيلو جرام سكر، مع إمكانية شراء بعض المواد الغذائية الأخرى من السلع المتاحة ضمن المنظومة.

وتتيح قائمة المقررات مجموعة متنوعة من المنتجات التي يمكن الاختيار من بينها في حدود قيمة الدعم، وهو ما يجعل معرفة أسعار السلع التموينية من المعلومات المهمة لأصحاب البطاقات قبل التوجه للحصول على المقررات الشهرية.

ما أسعار السكر والزيت في تموين سبتمبر 2026؟

يبلغ سعر السكر المعبأ وزن 1 كجم نحو 12.60 جنيه، بينما يسجل سعر الزيت الخليط 800 مللي نحو 30 جنيهًا، ويأتي السكر والزيت ضمن أبرز السلع الأساسية التي يحصل عليها المواطن وفق نصيب الفرد المقرر على بطاقة التموين.

ما أسعار المكرونة والفول والعدس في التموين؟

يبلغ سعر الفول المعبأ وزن 500 جم نحو 9 جنيهات، بينما يبلغ سعر المكرونة وزن 800 جم نحو 17 جنيهًا، ويسجل سعر المكرونة وزن 400 جم نحو 8.5 جنيه، في حين يبلغ سعر العدس المجروش وزن 500 جم نحو 21 جنيهًا.

وتشمل قائمة السلع كذلك عددًا من المنتجات الغذائية الأخرى التي يستطيع المواطن الحصول عليها ضمن السلع المتاحة في منظومة الدعم، وذلك في حدود قيمة الدعم المخصصة له.

ما أسعار منتجات التنظيف في تموين سبتمبر 2026؟

تضم قائمة أسعار السلع التموينية عددًا من منتجات التنظيف والاستخدام المنزلي، حيث يبلغ سعر مسحوق غسيل 60 جرام 4.50 جنيه، ويبلغ سعر مسحوق عادي يدوي 800 جم نحو 16 جنيهًا، بينما يسجل سعر صابون الغسيل وزن 125 جم نحو 3 جنيهات.

كما يسجل سعر كيس سائل غسيل الأواني وزن 80 جم نحو 3 جنيهات، ويبلغ سعر صابون التواليت وزن 125 جم نحو 7.50 جنيه، بينما يبلغ سعر كيس ملح الطعام وزن 300 جم نحو 1.25 جنيه، ويسجل سعر مسحوق الأوتوماتيك 800 كجم نحو 25 جنيهًا.

ما أبرز المعلومات عن صرف تموين سبتمبر 2026؟

تتمثل أبرز المعلومات في بدء صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر 2026 للفئات المستحقة وفق الموعد الذي حددته وزارة التموين، إلى جانب بلوغ نصيب الفرد من السلع الغذائية على بطاقة التموين نحو 50 جنيهًا، مع الحصول على السلع الأساسية التي تشمل زجاجة زيت 800 جرام، وكيلو جرام سكر، وإمكانية شراء بعض المواد الغذائية الأخرى من السلع المتاحة ضمن المنظومة.

وتضم قائمة أسعار تموين سبتمبر 2026 عددًا من السلع الغذائية والمنزلية، وتشمل السكر والزيت والفول والمكرونة والعدس والصلصة والتونة والمربى والجبن الأبيض واللبن الجاف ومرقة الدجاج والطحينة والشاي والبسكويت، بالإضافة إلى مساحيق الغسيل وصابون الغسيل وصابون التواليت وسائل غسيل الأواني والملح.

وبذلك تظل معرفة موعد صرف تموين سبتمبر 2026، ونصيب الفرد على بطاقة التموين، وأسعار السلع التموينية من أبرز المعلومات التي تهم أصحاب البطاقات مع بداية صرف المقررات الشهرية، خاصة مع تنوع المنتجات المتاحة واختلاف أسعارها وفق نوع السلعة ووزن العبوة.