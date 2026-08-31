تموين الإسماعيلية يستجيب لشكاوى أهالي «سرابيوم» ويحرر محضرًا لمخبز مخالف لمواصفات الإنتاج

في استجابة فورية لشكاوى المواطنين، تحركت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية للتأكد من جودة الخبز المدعم والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للأهالي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة المستمرة للشارع ورصد المشكلات والعمل على حلها.

جاء التحرك عقب رصد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، تحت إشراف العميد حمدي هندي، معاون الوزير المحافظ للشبكة، لشكاوى قاطني قرية «سرابيوم» التابعة لمركز ومدينة فايد، أبدوا فيها تضررهم من سوء حالة رغيف الخبز بأحد المخابز البلدية بالقرية، وعلى الفور تم التنسيق المباشر مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، تشكيل حملة تموينية لتفقد المخبز المشكو في حقه ميدانيًا، حيث أسفر المرور عن تحرير محضر مخالفة لعدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات المقررة، مشددًا على مواصلة المتابعة الميدانية الدورية للمخبز لضمان التزامه بجودة الإنتاج والوزن المقرر.