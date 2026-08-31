لو عندك قطعة لحمة صغيرة ومحتارة تعملي بيها غدا يكفي أفراد الأسرة، مش لازم تزودي كمية اللحمة بشراء قطع إضافية، تقدرِ تحولي الكمية الموجودة عندك إلى وجبة مشبعة من خلال دمجها مع الخضروات ومكونات بسيطة متوفرة في البيت.

وتعتبر هذه الطريقة مناسبة بشكل خاص للأيام التي تحاول فيها ربة المنزل تقليل تكلفة الغداء، مع الحفاظ على وجبة شهية ومشبعة، للشيف أماني محمد.

مكونات وجبة اللحمة الاقتصادية

لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني

قطعة لحمة صغيرة مقطعة مكعبات صغيرة.

2 حبة بطاطس متوسطة.

2 حبة جزر.

بصلة كبيرة.

فلفل أخضر أو ألوان حسب المتاح.

2 حبة طماطم مبشورة.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

فصان من الثوم المفروم.

ملعقة زيت أو سمن.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود.

رشة كمون.

رشة بهارات لحمة.

كوب أو كوب ونصف من الماء أو المرقة.

طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر من قطعة لحمة صغيرة

لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني

في البداية، قطعي اللحمة إلى مكعبات صغيرة ومتقاربة في الحجم حتى تتوزع بشكل أفضل داخل الطبق، ثم سخني حلة مناسبة وضعي بها الزيت أو السمن.

أضيفي قطع اللحمة على نار مرتفعة وقلبيها جيدًا حتى يتغير لونها من جميع الجهات. لا يشترط أن تنضج اللحمة بالكامل في هذه المرحلة، فالهدف الأساسي هو إعطاؤها لونًا وطعمًا غنيًا.

أضيفي البصل المقطع وقلبي المكونات حتى يذبل البصل، ثم ضعي الثوم والفلفل وقلبي لمدة دقيقة تقريبًا.

بعد ذلك أضيفي الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم والتوابل، ثم قلبي الخليط جيدًا حتى تتجانس المكونات وتبدأ الصلصة في الغليان.

ضعي الجزر والبطاطس المقطعة إلى مكعبات متوسطة، ثم أضيفي الماء أو المرقة. غطي الحلة واتركي المكونات على نار هادئة حتى تنضج اللحمة والخضروات تمامًا.

وفي حالة رغبتك في الحصول على طعم أغنى، يمكن نقل الخليط إلى طاجن بعد أن تنضج اللحمة بنسبة كبيرة، ثم وضعه في الفرن لمدة قصيرة حتى تتسبك الصلصة ويحصل الوجه على لون شهي.

سر زيادة كمية الوجبة من غير زيادة اللحمة

السر هنا ليس في وضع كمية كبيرة من اللحمة، وإنما في تقطيعها إلى مكعبات صغيرة ودمجها مع مكونات مشبعة مثل البطاطس والجزر والفلفل والبصل.

ويمكن تقديم الطبق بجانب الأرز الأبيض أو الأرز بالشعرية، وبالتالي تتحول قطعة اللحمة الصغيرة إلى غداء متكامل يمكن أن يكفي عددًا أكبر من الأشخاص.

كما يمكن إضافة البازلاء أو الفاصوليا الخضراء أو الكوسة حسب المتاح في المنزل، وهو ما يمنح الطبق حجمًا أكبر وقيمة غذائية متنوعة.

فكرة أخرى لتوفير اللحمة