قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ذيعوا التسجيل .. طارق يحيى يفجر مفاجأة بشأن محمد معروف ووائل جمعة
حماة الوطن: القاهرة تعيد رسم خريطة شراكاتها الاستراتيجية وفقًا لمصالحها الوطنية
وزير الصحة: مصر حريصة على تقديم كل سبل الدعم الطبي للأشقاء في جنوب السودان
يناير 2027 | تحرك عاجل في الزمالك بشأن أزمات القيد
اتحرك قبل ما نشتكي.. لجنة الحكام تشكر «الأعلى للإعلام» لاستدعائه ممثل قناة بسبب مخالفة
إحنا نادي القرن الإفريقي .. أشانتي كوتوكو يثير غضب جماهير الأهلي بمنشور صادم
درجة ثالثة | أول تعليق لـ أشرف خضر بعد استقالته من تدريب الإسماعيلي
مصطفى كامل وطارق الشناوي يصلان نقابة الصحفيين لتسوية الخلافات بينهما
تل أبيب.. مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين رافضين للتجنيد
مصروفات المدارس الرسمية 2026 ..تفاصيل إتاحة سدادها على قسطين في أكتوبر وفبراير
الدولار يكسر حاجز الـ51 جنيهًا.. ماذا حدث في ختام تعاملات البنوك اليوم؟
غدًا بدء الزيادة.. خريطة زيادات الإيجار القديم خلال السنوات المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منخفض الهند الموسمي وشبورة مائية.. تحذير من الأرصاد بشأن حالة الطقس

طقس حار
طقس حار
هاني حسين

يهتم المواطن، بمتابعة أخبار هيئة الأرصاد الجوية، لمتابعة درجات الحرارة المتوقعة خاصة مع تعرض البلاد لموجات حر شديد في الفترة الأخيرة.

 استقرار الأحوال الجوية 

توقعت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، استقرار الأجواء الصيفية مع بداية شهر سبتمبر المقبل مع استمرار الانخفاض الطفيف في قيم درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد؛ لتظل حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام مصحوبة بارتفاع نسب الرطوبة.

كتل هوائية شمالية 

وقالت غانم، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "إن البلاد تتأثر حاليا بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، متزامنة مع امتداد منخفض الهند الموسمي ومنخفض جوي غير متعمق في طبقات الجو العليا"، مشيرة إلى أن هذه العوامل تساعد على استمرار انخفاض درجات الحرارة وعدم وجود ارتفاعات ملحوظة خلال الأيام المقبلة.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى غدا الثلاثاء ستتراوح ما بين 34 و35 درجة مئوية بينما تتراوح المحسوسة ما بين 36 و37 درجة فيما تعد محافظات الصعيد وخاصة الأقصر وأسوان "الأعلى في درجات الحرارة"، حيث تبلغ العظمى 40 درجة مئوية والمحسوسة 41 درجة.

ووصفت غانم حالة الطقس غدًا بأنه سيكون حارا رطبا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار والظهيرة وشديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد، بينما تميل الأجواء إلى الحرارة ليلا، وسيكون نشاط الرياح خلال فترات المساء وساعات الليل على مناطق من القاهرة الكبرى وسيناء وجنوب الصعيد بسرعات تتراوح بين 30 و35 كيلومترا في الساعة؛ مما يسهم في تلطيف الأجواء خاصة في الأماكن المكشوفة.

شبورة مائية 

وحذرت غانم من تكون الشبورة المائية خلال الفترة من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ، والتي قد تكون كثيفة أحيانا؛ مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية خاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء.. داعية قائدي السيارات إلى توخي الحذر والالتزام بتعليمات المرور خلال هذه الفترة.

ونوهت بأن بعض السحب المنخفضة سوف تظهر خلال الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى؛ مما يساعد على حجب جزء من أشعة الشمس وتلطيف الأجواء.

وفيما يتعلق بالبحر المتوسط، أكدت غانم تحسن حالة البحر وعودة الملاحة البحرية إلى الاعتدال؛ بما يسمح بأعمال الصيد والملاحة والتنزه إلا أنها شددت على ضرورة التزام المصطافين بتعليمات مسئولي الإنقاذ.

طقس حار رطب 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحاً علي بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من شمال سيناء على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

و بالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية.

الأرصاد الطقس اخبار التوكشو مصر درجات الحرارة الرطوبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

أسعار السلع الأساسية

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية

أرشيفية

الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات

اسعار السلع

توجيه رئاسي عاجل.. أسعار السلع الجديدة بدءاً من 10 سبتمبر

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 31 أغسطس

صورة ارشيفية

صرف معاشات شهر سبتمبر لـ 11.5 مليون مستحق.. غدا

موعد نهاية الصيف

انخفاض درجات الحرارة.. موعد انتهاء الصيف 2026 رسمياً

سيف أبو النجا فى جنازة ابنته ياسمين

أحدث ظهور للفنان سيف أبو النجا بجنازة ابنته متكئا على عكاز

ترشيحاتنا

الشيخ عويضة عثمان

عويضة عثمان: الفتوى في قضايا الأسرة صناعة علمية وإصلاحية

وزير الأوقاف خلال القاء كلمته

وزير الأوقاف: مصر بقيادة رئيسها وبعلم أزهرها وكنائسها العريقة سند للأشقاء في الفلبين.. صور

قمه قازان

بسيوني: المشاركة في "قمة قازان العالمية" استهدفت فتح مسارات جديدة للتعاون مع الجامعات الروسية والدولية

بالصور

لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني

لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني
لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني
لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني

بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها

بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها
بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها
بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها

ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت

السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت
السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت
السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت

هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك

هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك
هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك
هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد