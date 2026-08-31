ننشر السيرة الذاتية للمستشار محمد عادل متحدث مجلس الوزراء الجديد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتولي المستشار محمد عادل، مهمة العمل متحدثاً رسمياً باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلفاً لزميله المستشار محمد الحمصاني، الذي سيتولى منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

السيرة الذاتية للمتحدث باسم مجلس الوزراء الجديد

وينشر صدى البلد السيرة الذاتية لـ المستشار محمد عادل كالتالي.

-المستشار محمد عادل محمد علي حسانين

-خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

-ضمن الوفد المصري الدائم في جنيف

-سبق له العمل بالبعثات الدبلوماسية لمصر في هانوي والكويت

-عمل بمكتب المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية

-عمل في القطاع البرلماني بوزارة الخارجية

-عمل ضمن الوفد المصري بجامعة الدول العربية

كان موقع صدى البلد قد نشر علي لسان مصادر مطلعة أنه تم اختيار المستشار محمد عادل متحدث باسم مجلس الوزراء خلفا للمستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء والذي أصدر الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية قرار بتعيين المستشار محمد الحمصاني نائبا لمساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية بدءا من الغد أول سبتمبر.

وتولي المستشار محمد الحمصاني منصب المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء في وزارة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.