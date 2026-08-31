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مصطفى كامل وطارق الشناوي يصلان نقابة الصحفيين لتسوية الخلافات بينهما
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصطفى كامل وطارق الشناوي يصلان نقابة الصحفيين لتسوية الخلافات بينهما

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

استجاب الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، والناقد الفني طارق الشناوي ، لدعوة نقابة الصحفيين لإنهاء الخلافات بينهما .

وعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشى جلسة مغلقة مع الطرفان فور وصولهما النقابة ،لتسوية الخلافات بينهما .

ومن المقرر أن يعلن مجلس نقابة الصحفيين تفاصيل الجلسة والاتفاق الذى تم بينهما . 

وكشف مصدر مسؤول أن اتصالات جرت خلال الفترة الماضية بمبادرة من عدد من الصحفيين والأصدقاء المشتركين، من بينهم شخصيات داخل نقابة الصحفيين، بهدف احتواء الأزمة وتقريب وجهات النظر بين مصطفى كامل وطارق الشناوي.

وأضاف المصدر أن الطرفين أُتيحت لهما فرصة كاملة لعرض وجهة نظر كل منهما والرد على ما أُثير خلال الأزمة، في إطار الجهود المبذولة لإنهاء حالة الخلاف.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على عقد جلسة الصلح، اليوم الاثنين، داخل مقر نقابة الصحفيين، لبحث أسباب الخلاف ومحاولة الوصول إلى تهدئة تنهي الأزمة بين نقيب الموسيقيين والناقد الفني.

وتأتي جلسة الصلح في أعقاب خلاف نشب بين الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، والناقد الفني طارق الشناوي، خلال الفترة الماضية، وشهد تبادلًا في التصريحات والردود بين الطرفين، ما دفع عددًا من الصحفيين والأصدقاء المشتركين إلى التدخل في محاولة لاحتواء الأزمة وإنهاء حالة التوتر بينهما.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة اليوم مناقشة نقاط الخلاف بين الطرفين، والاستماع إلى وجهة نظر كل منهما، في محاولة للوصول إلى صيغة توافقية تنهي الأزمة وتطوي صفحة الخلاف.

الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين طارق الشناوي مجلس نقابة الصحفيين الخلافات بينهما

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