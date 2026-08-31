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إحنا نادي القرن الإفريقي .. أشانتي كوتوكو يثير غضب جماهير الأهلي بمنشور صادم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إحنا نادي القرن الإفريقي .. أشانتي كوتوكو يثير غضب جماهير الأهلي بمنشور صادم

الأهلي
الأهلي
محمد بدران

حرص نادي أشانتي كوتوكو الغاني على التأكيد على مكانته التاريخية في القارة الإفريقية، بعدما وضع عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» عبارة تشير إلى حصوله على لقب «نادي القرن الإفريقي في القرن العشرين» وفقًا للاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS).

وكتب الحساب الرسمي لنادي أشانتي كوتوكو في تعريفه: «الحساب الرسمي لنادي القرن الإفريقي في القرن العشرين حسب الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS)».

ويعد أشانتي كوتوكو أحد أبرز الأندية الغانية والإفريقية، وسبق له التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين، عامي 1970 و1983.

وكان الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم قد اختار أشانتي كوتوكو كأفضل نادٍ إفريقي في القرن العشرين، وفق نظام النقاط الذي اعتمدته المؤسسة في تقييم الأندية خلال تلك الفترة.

ويواصل النادي الغاني الاحتفاظ بهذه الصفة في تعريف حسابه الرسمي على منصة «إكس»، في إشارة إلى الإنجازات التاريخية التي حققها على مدار القرن الماضي.

أشانتي كوتوكو الأهلي نادي القرن الإتحاد الافريقي

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