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مصروفات المدارس الرسمية 2026 ..تفاصيل إتاحة سدادها على قسطين في أكتوبر وفبراير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصروفات المدارس الرسمية 2026 ..تفاصيل إتاحة سدادها على قسطين في أكتوبر وفبراير

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أيام قليلة وينطلق رسميا العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس الرسمية و المدارس الرسمية لغات في جميع محافظات الجمهورية حيث ينطلق في 12 سبتمبر 2026 ، وفي هذا الإطار كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قبل بدء العام الدراسي الجديد 2027 عن تفاصيل مصروفات المدارس الرسمية 2027 و تفاصيل اتاحة سدادها على قسطين و مواعيد سداد هذه الأقساط ، موضحة ما يلي :

 

مصروفات المدارس الرسمية 2027


- من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية الحلقة الإعدادية : 320 جنيها

-الصف الأول الثانوي العام : 545 جنيها

- من الصف الثاني الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي : 530 جنيه

- الصف الأول بالتعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وانظمته : 245 جنيها

- باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته : 230 جنيها

أقساط مصروفات المدارس الرسمية 2027

وكشفت وزارة التربية التعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل ومواعيد نظام أقساط مصروفات المدارس الرسمية 2027


وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تسدد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة على قسطين الأول في أول أكتوبر و الثاني في أول فبراير .

آليات سداد أقساط مصروفات المدارس الرسمية 2027

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن السداد في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعاقد معها ومكتب البريد بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب المصري ، وكود الطالب  للطلاب غير المصريين طبقا لما يلي :


* من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية الحلقة الإعدادية : 255 جنيها قسط أول + 65 جنيها قسط ثاني

* الصف الأول الثانوي العام : 430 جنيها قسط أول + 115 جنيها قسط ثاني

* من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام : 415 جنيها قسط أول + 115 جنيها قسط ثاني

*الصف الأول بالتعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وانظمته (3 - 5 سنوات) : 200 جنيه قسط أول + 45 جنيه قسط ثاني


* باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته ( 3 - 5 سنوات ) : 185 جنيه قسط أول + 45 جنيه قسط ثاني

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