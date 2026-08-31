جيش إليكتروني يدعم ترامب.. البنتاجون يعيّن مؤثرين محافظين سراً للترويج لسياساته عبر مواقع التواصل

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الاثنين أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عيّنت سراً عدداً من صناع المحتوى المحافظين، من قدامى المحاربين ذوي الشعبية الكبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، في مناصب حكومية مدنية دون الإعلان عن طبيعة أدوارهم.

وبحسب الصحيفة، يستخدم المعينون الجدد مواقعهم للترويج لمواقف وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، ومهاجمة منتقدي سياسات إدارة ترامب، فيما تحتفظ الوزارة بكتمان حول مناصبهم ومسؤولياتهم الفعلية.

مناصب مدنية مرتبطة بمكتب نائب وزير الدفاع

أظهرت وثائق اطلعت عليها "واشنطن بوست" أن اثنين من المتورطين هما: العقيد المتقاعد في سلاح الجو روب مانس، والعقيد المتقاعد في الجيش كورت شليختر.

وتبين من الوثائق أن كلا الرجلين يمتلكان عناوين بريد إلكتروني حكومية رسمية لا تزال فاعلة حتى الأسبوع الماضي، وتنتهي باللاحقة ".civ" التي تشير إلى صفتهم كموظفين مدنيين.

وذكرت الصحيفة أن البريدين الإلكترونيين مرتبطين بمكتب أنتوني تاتا، نائب وزير الدفاع لشؤون القوى البشرية والاستعداد.

تأثير محتمل على صناعة القرار

وأشارت مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها لحساسية الملف، إلى أن بعض هؤلاء المؤثرين عُيّنوا في وظائف مدنية قد تتيح لهم إحداث تغييرات فعلية في السياسات، وليس مجرد أدوار إعلامية.

ولم يصدر البنتاجون تعليقاً رسمياً على التقرير حتى الآن، وتأتي هذه الخطوة في وقت تكثف فيه إدارة ترامب جهودها للتواصل مع القواعد الشعبية المحافظة عبر منصات التواصل، وسط جدل متصاعد حول حدود دمج الإعلام المؤثر في صياغة السياسة الدفاعية.