قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا .. الهلال السعودي يعلن إنهاء عقده مع بنزيما
فيضانات نيبال| ارتفاع عدد القتلى إلى 955 شخصا و4471 في عداد المفقودين
ذيعوا التسجيل .. طارق يحيى يفجر مفاجأة بشأن محمد معروف ووائل جمعة
حماة الوطن: القاهرة تعيد رسم خريطة شراكاتها الاستراتيجية وفقًا لمصالحها الوطنية
وزير الصحة: مصر حريصة على تقديم كل سبل الدعم الطبي للأشقاء في جنوب السودان
يناير 2027 | تحرك عاجل في الزمالك بشأن أزمات القيد
اتحرك قبل ما نشتكي.. لجنة الحكام تشكر «الأعلى للإعلام» لاستدعائه ممثل قناة بسبب مخالفة
إحنا نادي القرن الإفريقي .. أشانتي كوتوكو يثير غضب جماهير الأهلي بمنشور صادم
درجة ثالثة | أول تعليق لـ أشرف خضر بعد استقالته من تدريب الإسماعيلي
مصطفى كامل وطارق الشناوي يصلان نقابة الصحفيين لتسوية الخلافات بينهما
تل أبيب.. مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين رافضين للتجنيد
مصروفات المدارس الرسمية 2026 ..تفاصيل إتاحة سدادها على قسطين في أكتوبر وفبراير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تل أبيب.. مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين رافضين للتجنيد

الحريديم
الحريديم
محمد على

اندلعت مواجهات في منطقة تل أبيب، الاثنين، بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين من اليهود المتدينين «الحريديم»، خلال احتجاج رفضا للخدمة في الجيش.

وقالت الشرطة، في بيان إن عناصرها تعمل منذ الصباح على «حفظ النظام العام وتنظيم حركة المرور»، إثر مظاهرة أمام مكتب للتجنيد في قاعدة تل هشومير العسكرية.

وأضافت الشرطة، أن المتظاهرين قطعوا طرقا في المنطقة، فيما تعمل قواتها على تفريقهم.

وأوضحت أنها حذرت المتظاهرين عدة مرات عبر مكبرات الصوت، قبل أن تتهمهم بـ«الإخلال بالنظام» وقطع الطريق والاشتباك مع عناصرها.

وأظهر مقطع مصور عناصر من الشرطة يفضون متظاهرين بالقوة من شارع قريب من مكتب التجنيد في تل هشومير.

من جهتها، قالت صحيفة «جروزاليم بوست» إن عشرات «الحريديم» حاولوا صباح الاثنين، قطع الطرق المؤدية إلى مكتب التجنيد في تل هشومير.

وأضافت أن الاحتجاج جاء في محاولة لمنع تجنيد «الحريديم» في الجيش، وأن متظاهرين ناموا على الأرض خارج الموقع ليكونوا حاضرين عند بدء عمليات التجنيد فجر الاثنين.

ويواصل «الحريديم» احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش، عقب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر في 25 يونيو 2024 بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويدعو كبار الحاخامات - الذين ينظر أتباعهم إلى أقوالهم باعتبارها فتاوى دينية - إلى رفض التجنيد، بل و«تمزيق» أوامر الاستدعاء.

ويشكل «الحريديم» نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة.

كما يقولون إن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

منطقة تل أبيب الشرطة الإسرائيلية الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

أسعار السلع الأساسية

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية

أرشيفية

الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات

اسعار السلع

توجيه رئاسي عاجل.. أسعار السلع الجديدة بدءاً من 10 سبتمبر

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 31 أغسطس

صورة ارشيفية

صرف معاشات شهر سبتمبر لـ 11.5 مليون مستحق.. غدا

موعد نهاية الصيف

انخفاض درجات الحرارة.. موعد انتهاء الصيف 2026 رسمياً

سيف أبو النجا فى جنازة ابنته ياسمين

أحدث ظهور للفنان سيف أبو النجا بجنازة ابنته متكئا على عكاز

ترشيحاتنا

الأعلى للإعلام

الأعلى للإعلام يحيل شكاوى من النقل ونائب بالبرلمان للتحقيق

جانب من الحدث

رداد: نعمل على تحويل تحديات الذكاء الاصطناعي إلى فرص جديدة للتنمية

تنسيق

اختبارات قدرات الدبلومات الفنية 2026.. الموعد والكليات وخطوات التسجيل إلكترونيا

بالصور

لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني

لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني
لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني
لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني

بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها

بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها
بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها
بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها

ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت

السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت
السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت
السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت

هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك

هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك
هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك
هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد