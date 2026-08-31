تل أبيب.. مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين رافضين للتجنيد

اندلعت مواجهات في منطقة تل أبيب، الاثنين، بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين من اليهود المتدينين «الحريديم»، خلال احتجاج رفضا للخدمة في الجيش.

وقالت الشرطة، في بيان إن عناصرها تعمل منذ الصباح على «حفظ النظام العام وتنظيم حركة المرور»، إثر مظاهرة أمام مكتب للتجنيد في قاعدة تل هشومير العسكرية.

وأضافت الشرطة، أن المتظاهرين قطعوا طرقا في المنطقة، فيما تعمل قواتها على تفريقهم.

وأوضحت أنها حذرت المتظاهرين عدة مرات عبر مكبرات الصوت، قبل أن تتهمهم بـ«الإخلال بالنظام» وقطع الطريق والاشتباك مع عناصرها.

وأظهر مقطع مصور عناصر من الشرطة يفضون متظاهرين بالقوة من شارع قريب من مكتب التجنيد في تل هشومير.

من جهتها، قالت صحيفة «جروزاليم بوست» إن عشرات «الحريديم» حاولوا صباح الاثنين، قطع الطرق المؤدية إلى مكتب التجنيد في تل هشومير.

وأضافت أن الاحتجاج جاء في محاولة لمنع تجنيد «الحريديم» في الجيش، وأن متظاهرين ناموا على الأرض خارج الموقع ليكونوا حاضرين عند بدء عمليات التجنيد فجر الاثنين.

ويواصل «الحريديم» احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش، عقب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر في 25 يونيو 2024 بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويدعو كبار الحاخامات - الذين ينظر أتباعهم إلى أقوالهم باعتبارها فتاوى دينية - إلى رفض التجنيد، بل و«تمزيق» أوامر الاستدعاء.

ويشكل «الحريديم» نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة.

كما يقولون إن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.