بيسنت : طهران في حالة صدمة اقتصادية .. طوابير لساعات على الوقود بإيران

أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إدارة واشنطن ستواصل تشديد الضغط على إيران، مشيراً إلى أن طهران "تأخذ العقوبات الأمريكية على محمل الجد" وتعيش حالة من "الصدمة" بسبب تدهور أوضاعها الاقتصادية.

"إيران تشن هجوماً لأنها تخسر اقتصادياً"

وقال بيسنت في تصريحات، إن إيران "تشن هجوماً عنيفاً لأنها تخسر اقتصادياً"، لافتاً إلى أن قادة طهران يعيشون حالة صدمة إزاء الوضع الداخلي.

وأضاف أن هناك طوابير تمتد لساعات في إيران للحصول على الوقود، في مؤشر على عمق الأزمة المعيشية.

عقوبات ثانوية أسبوعية تستهدف البنوك

وكشف بيسنت في مقابلة مع وكالة "رويترز" أمس الأحد، أنه من المرجح الإعلان عن حزمة عقوبات ثانوية جديدة كل أسبوع ضمن استراتيجية الضغط الأقصى على إيران.

وأوضح أن التركيز في المرحلة الأولى سيكون على القطاع المصرفي، قائلاً: "نبدأ بالبنوك، ونبلغها أنه من غير المقبول أن تحتفظ بأموال إيرانية أو أن تساعد النظام الإيراني".

وتأتي تصريحات بيسنت قبيل اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، حيث قال: "سترون المزيد من هذه الإجراءات كل أسبوع".

وتهدف العقوبات الثانوية إلى معاقبة أي جهات أو مؤسسات أجنبية تتعامل مع إيران، في محاولة لعزل اقتصادها عن النظام المالي العالمي.