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يناير 2027 | تحرك عاجل في الزمالك بشأن أزمات القيد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يناير 2027 | تحرك عاجل في الزمالك بشأن أزمات القيد

عمر فرج
عمر فرج
عمرو مصطفى

يكثف مجلس إدارة نادي الزمالك تحركاته خلال الفترة الحالية من أجل إنهاء ملف القضايا الدولية المعلقة، وسداد الغرامات المستحقة على النادي، في محاولة للوصول إلى بداية شهر يناير المقبل دون وجود ملفات جديدة تهدد الفريق أو تعطل تحركاته في سوق الانتقالات.

تحرك عاجل من الزمالك لغلق ملف قضايا القيد 

وتأتي في مقدمة الملفات التي تعمل إدارة الزمالك على حسمها، أزمة مستحقات واتفاقية عمر فرج، إلى جانب العمل على إنهاء أزمة البولندي كونراد ميشالاك، وكذلك سداد الدفعة المستحقة لنادي أوليكساندريا الأوكراني، ضمن خطة النادي لغلق جميع القضايا الدولية.

وتستهدف إدارة الزمالك توفير سيولة مالية تقدر بنحو مليون و500 ألف دولار، لتغطية قيمة الغرامات والالتزامات المالية المرتبطة بالقضايا الدولية، وإنهاء هذا الملف بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.


ويأمل مسؤولو القلعة البيضاء في الحصول على قرار من المحكمة الرياضية الدولية بشأن رفع عقوبة إيقاف القيد التأديبي المفروضة على النادي لفترتين، حتى يتمكن الفريق من تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وإبرام عدد من الصفقات التي يحتاج إليها الجهاز الفني.


وكان الزمالك قد واجه أزمة كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، بعدما أدى إيقاف القيد إلى حرمان النادي من إبرام صفقات جديدة، ليضطر الفريق إلى الاعتماد على المجموعة نفسها التي خاضت منافسات الموسم الماضي.


وجاءت أزمة إيقاف القيد على خلفية قضية صلاح مصدق، وهو ما تسبب في ضياع عدد من الصفقات التي كانت إدارة الزمالك تخطط لإتمامها خلال الميركاتو الصيفي، الأمر الذي دفع النادي إلى تكثيف تحركاته حاليًا لإنهاء القضايا الدولية وفتح الطريق أمام تدعيم الفريق في يناير.

غيابات بالجملة في صفوف الزمالك

 

ويشهد تشكيل الزمالك غياب عدد من اللاعبين عن مواجهة منتخب السويس بتروجت لأسباب مختلفة حيث تضم قائمة الغائبين محمد صبحي وخوان بيزيرا وأحمد حسام ومحمود جهاد وسيف جعفروأحمد الجفالي وعمرو ناصر.

وتأتي أسباب الغياب على النحو التالي:

 

- محمد صبحي – أسباب فنية.

- سيف جعفر – أسباب فنية.

- خوان بيزيرا – انقطاع عن الفريق.

- أحمد الجفالي – عدم الجاهزية.

- محمود جهاد – أسباب فنية.

- أحمد حسام – عدم الجاهزية.

- عمرو ناصر – الإصابة.

الزمالك سوق الانتقالات عمر فرج كونراد ميشالاك ميشالاك

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