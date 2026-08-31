استحملت كتير.. لاعب طائرة الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد النادي بسبب مستحقاته

تقدم محمد مجدي الجون، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك سابقًا ولاعب بتروجت الحالي، بشكوى رسمية ضد نادي الزمالك، للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي.

وكان الجون قد لجأ إلى الطرق الرسمية بعد عدم حصوله على مستحقاته، رغم مطالباته المتكررة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه حاول تجنب تصعيد الأزمة احترامًا لجماهير نادي الزمالك.

وكتب محمد مجدي الجون عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»: «والله ما عايز أتكلم في حاجة، أنا مستحمل احترامًا للجمهور، بس خلاص أنا عملت كل حاجة ممكن تتعمل معاهم».

وأضاف: «أنا عمري ما حبيت أتكلم أو أعمل مشكلة، وفضلت ساكت ومستني حقي بهدوء، لكن بعد سنة كاملة من الانتظار، وبعد ما تكرر نفس الأمر للموسم الثاني، ومع صرف مستحقات قديمة وعدم صرف مستحقاتي، كان لازم أوضح موقفي».

وأوضح لاعب الطائرة أنه لم يحصل سوى على 25% من مستحقات الموسم السابق، كما لم يحصل على مقدم تعاقد الموسم السابق، والذي كان مستحقًا في شهر أغسطس 2025، إلى جانب وجود مستحقات مالية أخرى تعود إلى موسم 2024.

وأشار الجون إلى أنه في الوقت الذي لم يحصل فيه على كامل مستحقاته، تم صرف مستحقات عدد كبير من لاعبي الفريق، وهو ما دفعه في النهاية إلى تقديم شكوى رسمية للمطالبة بحقوقه.

وكان محمد مجدي الجون قد رحل عن صفوف الزمالك وانضم إلى بتروجت، في ظل أزمة المستحقات المالية المتأخرة، بعدما استقر على مغادرة الفريق الأبيض بنهاية الموسم.

وتأتي شكوى الجون ضمن سلسلة من الشكاوى التي شهدها فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك خلال الفترة الماضية بسبب المستحقات المالية المتأخرة، حيث سبق أن تقدم عدد من اللاعبين بشكاوى لدى الاتحاد المصري للكرة الطائرة للمطالبة بحقوقهم.