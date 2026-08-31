الدولار يكسر حاجز الـ51 جنيهًا.. ماذا حدث في ختام تعاملات البنوك اليوم؟

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري ارتفاعًا جديدًا مع ختام تعاملات اليوم الاثنين 31 أغسطس 2026، ليتخطى حاجز 51 جنيهًا في عدد من البنوك، وسط تحركات صعودية للعملة الأمريكية مقارنة بمستوياتها السابقة.

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار عند 51.04 جنيه للشراء و51.14 جنيه للبيع، بينما تحركت الأسعار في باقي البنوك عند مستويات متقاربة.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدولار عند 51.04 جنيه للشراء و51.14 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في HSBC نحو 50.90 جنيه للشراء و51.00 جنيه للبيع.

وسجل بنك قناة السويس 50.90 جنيه للشراء و51.00 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

وسجل QNB الأهلي 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

وسجل البنك المصري الخليجي 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

وسجل المصرف المتحد 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

وسجل البنك المركزي المصري 50.85 جنيه للشراء و50.99 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

وسجل بنك الكويت الوطني NBK نحو 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في كريدي أجريكول 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع.

وسجل المصرف العربي الدولي 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

وسجل البنك العقاري المصري العربي 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع.