قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ذيعوا التسجيل .. طارق يحيى يفجر مفاجأة بشأن محمد معروف ووائل جمعة
حماة الوطن: القاهرة تعيد رسم خريطة شراكاتها الاستراتيجية وفقًا لمصالحها الوطنية
وزير الصحة: مصر حريصة على تقديم كل سبل الدعم الطبي للأشقاء في جنوب السودان
يناير 2027 | تحرك عاجل في الزمالك بشأن أزمات القيد
اتحرك قبل ما نشتكي.. لجنة الحكام تشكر «الأعلى للإعلام» لاستدعائه ممثل قناة بسبب مخالفة
إحنا نادي القرن الإفريقي .. أشانتي كوتوكو يثير غضب جماهير الأهلي بمنشور صادم
درجة ثالثة | أول تعليق لـ أشرف خضر بعد استقالته من تدريب الإسماعيلي
مصطفى كامل وطارق الشناوي يصلان نقابة الصحفيين لتسوية الخلافات بينهما
تل أبيب.. مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين رافضين للتجنيد
مصروفات المدارس الرسمية 2026 ..تفاصيل إتاحة سدادها على قسطين في أكتوبر وفبراير
الدولار يكسر حاجز الـ51 جنيهًا.. ماذا حدث في ختام تعاملات البنوك اليوم؟
غدًا بدء الزيادة.. خريطة زيادات الإيجار القديم خلال السنوات المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار يكسر حاجز الـ51 جنيهًا.. ماذا حدث في ختام تعاملات البنوك اليوم؟

ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم بالبنوك
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم بالبنوك
رانيا أيمن

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري ارتفاعًا جديدًا مع ختام تعاملات اليوم الاثنين 31 أغسطس 2026، ليتخطى حاجز 51 جنيهًا في عدد من البنوك، وسط تحركات صعودية للعملة الأمريكية مقارنة بمستوياتها السابقة.

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار عند 51.04 جنيه للشراء و51.14 جنيه للبيع، بينما تحركت الأسعار في باقي البنوك عند مستويات متقاربة.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدولار عند 51.04 جنيه للشراء و51.14 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في HSBC نحو 50.90 جنيه للشراء و51.00 جنيه للبيع.

وسجل بنك قناة السويس 50.90 جنيه للشراء و51.00 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

وسجل QNB الأهلي 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

وسجل البنك المصري الخليجي 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

وسجل المصرف المتحد 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

الدولار قرب أدنى مستوياته في عدة أشهر وسط مخاوف بشأن الديون الأمريكية

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

وسجل البنك المركزي المصري 50.85 جنيه للشراء و50.99 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

وسجل بنك الكويت الوطني NBK نحو 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في كريدي أجريكول 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع.

وسجل المصرف العربي الدولي 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

وسجل البنك العقاري المصري العربي 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولار اليوم الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم أسعار العملات الأجنبية اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

أسعار السلع الأساسية

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية

أرشيفية

الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات

اسعار السلع

توجيه رئاسي عاجل.. أسعار السلع الجديدة بدءاً من 10 سبتمبر

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 31 أغسطس

صورة ارشيفية

صرف معاشات شهر سبتمبر لـ 11.5 مليون مستحق.. غدا

موعد نهاية الصيف

انخفاض درجات الحرارة.. موعد انتهاء الصيف 2026 رسمياً

سيف أبو النجا فى جنازة ابنته ياسمين

أحدث ظهور للفنان سيف أبو النجا بجنازة ابنته متكئا على عكاز

ترشيحاتنا

عزاء - ارشيفية

موقع صدى البلد ينعى والدة الزميل ناصر ذو الفقار

ابنة نجلاء فتحي

اعراض غير متوقعة.. الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة ابنة نجلاء فتحي

محمد التاجي

تعرف على تفاصيل الفترة الأخيرة في حياة الراحل محمد تاجي

بالصور

لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني

لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني
لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني
لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني

بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها

بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها
بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها
بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها

ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت

السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت
السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت
السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت

هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك

هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك
هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك
هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد