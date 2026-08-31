إنشاء محطة رفع وخط طرد قرى أبنود والكلاحين بقنا

استقبل اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وفد بنك التعمير الألماني KfW، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الثاني IWSP 2 بمحافظة قنا.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا والعضو المنتدب، وعدد من قيادات المحافظة، والشركة والجهات المعنية بتنفيذ البرنامج.

استعرض محافظ قنا، الموقف التنفيذي والتمويلي لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بمحافظة قنا، في إطار برنامج IWSP 2، الذي يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز البنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد الببلاوي، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تحظى بأولوية كبيرة في خطط التنمية بالمحافظة، لما تمثله من أهمية مباشرة في تحسين جودة الحياة.

وأشار محافظ قنا، إلى أن التعاون مع بنك التعمير الألماني KfW وشركاء التنمية الأوروبيين يعكس أهمية الشراكات الدولية في دعم خطط الدولة لتطوير البنية الأساسية.

وأوضح رئيس شركة مياه قنا، أنه في إطار دفع معدلات التنفيذ وتحويل خطط البرنامج إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع، تم توقيع عقد إنشاء محطة رفع وخط طرد وشبكات انحدار لخدمة قرى أبنود والكلاحين، بما يدعم منظومة الصرف الصحي ويرفع كفاءة خدمات جمع ونقل مياه الصرف بالمنطقة.