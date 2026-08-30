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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يحيل رئيس قرية القارة للشئون القانونية لتقاعسه عن تنفيذ قرارات إزالة

جولة محافظ قنا
جولة محافظ قنا
يوسف رجب

قرر اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إحالة رئيس الوحدة المحلية لقرية القارة إلى الشئون القانونية بالمحافظة، لعدم متابعته مستوى الخدمات بالقرية، ولتقاعسه عن تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بعدد من المخالفات.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لعدد من القرى بمركز أبوتشت، خلال زيارته التفقدية، للوقوف على مستوى الخدمات، والاستماع إلى مطالب المواطنين، والعمل على تلبيتها الفورية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية، فضلاً عن متابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، لتحسين جودة الحياة للأهالي وتوفير حياة كريمة لهم.

واستهل محافظ قنا جولته بتفقد المجمع الصناعي الحرفي بالكرنك، ومجمع المحلات، ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالطود، موجهًا بضرورة الاستغلال الأمثل لتلك المنشآت الحيوية لتعظيم العوائد الاقتصادية منها، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، فضلاً عن دعم وتشجيع الحرف اليدوية والتراثية التي تشتهر بها المحافظة.

وتفقد الببلاوي مركزي شباب أبوتشت وسمهود، للاطلاع على جودة الخدمات المقدمة للشباب، ومدى جاهزية المرافق والملاعب لاستيعاب طاقاتهم وتوجيهها نحو الأنشطة المفيدة، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تطوير البنية التحتية لمراكز الشباب بمختلف القرى والنجوع.

واستمع محافظ قنا إلى مطالب أهالي قرية الطود، من بينها تطوير مسجد آل شعيب، بالإضافة إلى مطالبهم بدعم خدمات الإنارة ومياه الري، موجهًا بالتنسيق بين الجهات المختلفة من أجل العمل على إنهاء تلك المشكلات.

كما شملت الجولة تفقد مجمع المواقف الجديد ومجمع المواقف القديم، مشددًا على ضرورة تنظيم حركة المواقف وتحسين آليات العمل بها بما يحقق الانضباط ويسهم في توفير خدمة أفضل للمترددين عليها.

ووجه محافظ قنا، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على الطرق والشوارع بما يضمن تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري، مشددًا على ضرورة تقنين أوضاع مركبات التوك توك بما يسهم في تنظيم حركة المركبات وتحقيق الانضباط داخل المدن والقرى.

جاءت الجولة بحضور الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة، وأحمد عبد المحسن، وكيل مديرية التربية والتعليم، وحسن القط، وكيل وزارة التموين، والمهندس مصطفى هنداوي، مدير مديرية الطرق، ومحمد نصر، مستشار المحافظ لشئون البيئة، وأحمد الزين، مدير وحدة المخلفات الصلبة، وحمادة صابر، ممثل مديرية التضامن الاجتماعي، ومحمد حسن، مدير المواقف، وسيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية والصحية.
 

قنا قرية القارة أبوتشت أخبار قنا

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