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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تحصد فضية الفرق للرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث

منتخب الخماسي الحديث
منتخب الخماسي الحديث
محمد سمير

نجح منتخب مصر للخماسي الحديث، في حصد الميدالية الفضية في منافسات الفرق للرجال ببطولة العالم للكبار والمقامة في جويانج بالصين خلال الفترة من 23 إلى 31 أغسطس الجاري.

واحتل لاعبو المنتخب الوطني معتز محمد ومهند شعبان ومحمد الأشقر، المركز الثاني برصيد 4687 نقطة، خلف منتخب روسيا صاحب المركز الأول بـ 4693، فيما حصل منتخب فرنسا على الميدالية البرونزية بـ 4482.

وجاء معتز محمد في المركز الرابع في منافسات نهائي فردي الرجال برصيد 1571 نقاط بفارق 5 نقاط عن صاحب الميدالية البرونزية، فيما احتل مهند شعبان المركز السابع برصيد 1560 نقطة، وجاء محمد الأشقر في المركز الحادي عشر برصيد 1556.

وكان المنتخب المصري قد افتتح مشاركته في البطولة بالفوز بالميدالية البرونزية في منافسات تتابع السيدات حيث تمكن الفراعنة من حصد الميدالية البرونزية بعدما احتل الثنائي المصري جنا عطية وزينة عامر المركز الثالث برصيد 1302 نقطة.

وقد شهدت منافسات البطولة تألق كبير لأبطال مصر في مسابقة الموانع حيث حطمت زينة عامر  الرقم العالمي ثم جاءت بطلة العالم فريدة خليل لتحطم الرقم من جديد وفي منافسات الرجال حطم محمد الأشقر الرقم العالمي للبطولة.

يرأس بعثة منتخب مصر في الصين، الدكتور شادي عبدالعزيز أمين صندوق الاتحاد رئيسًا للبعثة، فيما تضم البعثة كل من، ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة بالاتحاد، عبدالرحمن عيسى المدير الفني، إبراهيم سكر مديرًا فنيًا، محمد أبو هاشم مديرًا فنيًا، محمد غيث مديرًا فنيًا للسلاح، كريم وجيه مديرًا فنيًا للرماية، أحمد يحيى مديرًا فنيًا للموانع، دكتور محمد خاطر مسئول المكملات الغذائية،
دكتور محمد خالد للعلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، سمير فاروق إداري البعثة.

ويشارك المنتخب الوطني بـ 6 لاعبين و 4 لاعبات وهم : أحمد الجندي ، معتز وائل ، محمد حسام ، محمد حاتم ، مهند شعبان ، سيف وائل ، واللاعبات: فريدة أبو هاشم ، جنة الجندي ، جنا عطية ، زينة عامر.

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