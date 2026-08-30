موقف غريب.. لوحة التبديلات تثير أزمة بين حارس ليفربول وحكم مباراة نوتنجهام| صور

شهدت مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست التى أقيمت مساء أمس السبت فى إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي موقفا غريبا.

وتعادل فريقا ليفربول ونوتنجهام فورست بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جرت مساء أمس السبت فى إطار منافسات بطولة الدورى الإنجليزي.

البداية عندما دخل البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول فى نوبة من العصبية في لقطة ضربة الجزاء التى احتسبت ضد الريدز لصالح فريق نوتنجهام فورست.

وعقب نهاية مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست وأثناء خروج أليسون بيكر من الملعب قام بركل لوحة التبديلات من شدة غضبه.

وأشارت تقارير إعلامية أن سبب دخول البرازيلي أليسون بيكر فى نوبة من العصبية أن فريق ليفربول كان يجهز تبديلات على الخط لكن لوحة التبديلات ضربها عطل مفاجئ وبسببها تأخر إجراء التغييرات بشكل أثار غضب الحارس البرازيلي.

وذكرت التقارير أن مدرب ليفربول اشتكى من عدم القدرة على إجراء التبديلات رغم إخطاره بها قبل إحتساب ركلة جزاء ضد فريق ليرفبول الإنجليزي.

لفتت التقارير إلى أن فريق نوتنجهام استغل تأخر إجراء التبديلات لفريق ليفربول وقام لاعب نوتنجهام برمى كرة التماس بسرعة ولم تكن هناك أى تغطية دفاعية وفي تلك اللحظة أليسون دخل على قدم مهاجم فورست والحكم احتسب ضربة جزاء.

أكدت التقارير أن البرازيلي أليسون بيكر دخل في نقاش مع حكم اللقاء وإعتراض على القرار كما أشهر حكم اللقاء إنذار فى وجه حارس ليفربول.

ووشددت التقارير على أنه عقب إنتهاء المباراة بالتعادل 2-2 وأثناء خروج البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول من الملعب قام بركل لوحة التبديلات.