نوتينجهام يحقق الفوز أمام ليفربول في الشوط الأول

تقدم فريق نوتينجهام فورست أمام نظيره ليفربول ، بهدف نظيف خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما اليوم السبت، على ملعب “آنفيلد” بالجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وأحرز دان ندوي، هدف التقدم لصالح نوتينجهام في الدقيقة 24 من عمر أحداث الشوط الأول.

وأحرز فلوريان فيرتز هدف التعادل لصالح ليفربول أمام نوتينجهام فورست في الدقيقة 32 لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وجاء تشكيل ليفربول ضد نوتينجهام فورست كالتالي :



ـ حراسة المرمى: أليسون

ـ خط الدفاع: فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون – جيريمي فريمبونج – كيركيز

ـ خط الوسط: فلوريان فيرتز – سوبوسلاي – إيساك – ماك أليستر

ـ خط الهجوم: جاكبو – مونيوز