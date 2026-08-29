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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل ليفربول لمواجهة نوتينجهام في الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول
ياسمين تيسير

أعلن الإسباني أندوني إيراولا المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة نوتينجهام فورست المقرر إقامتها فى الثانية والنصف ظهر اليوم السبت، على ملعب "أنفيلد"، بالجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول ضد نوتينجهام فورست كالتالي :

ـ حراسة المرمى: أليسون

ـ خط الدفاع: فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون – جيريمي فريمبونج – كيركيز

ـ خط الوسط: فلوريان فيرتز – سوبوسلاي – إيساك – ماك أليستر

ـ خط الهجوم: جاكبو – مونيوز

تشكيل نادي ليفربول
تشكيل نادي ليفربول
 

يينما جاء  تشكيل نوتينجهام فورست كالتالي:

ـ حراسة المرمى: ماتز سيلس

ـ خط الدفاع: نيلسون آينا – نيكولا ميلينكوفيتش – موريلو – نيكو ويليامز

ـ خط الوسط: إليوت أندرسون – جيمس ماكتي – مورغان جيبس-وايت – ندوياي

ـ خط الهجوم: جايير كونيها – إيجور جيسوس

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