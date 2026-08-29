قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمواج ملتم أغسطس تضرب سواحل الإسكندرية.. وتحذيرات من النزول للمياه
محافظ الدقهلية يتابع حصاد أول 28 يومًا من حملة «100 يوم صحة» في نسختها الرابعة
حكيم: أنا فاشل في استخدام السوشيال ميديا.. وأغاني جيلي كانت هتنتشر بقوة لو نزلت دلوقتي
وكيل الأزهر على رأس وفد المشيخة لتقديم العزاء في وفاة والدة أمين مجمع البحوث
وزير الخارجية ونظيره النرويجي يؤكدان على أهمية الحلول السياسية لتسوية أزمات المنطقة
بسبب ارتفاع الأمواج.. مرسى مطروح تغلق الطرق المؤدية إلى الشواطئ المفتوحة
5000 وحدة في 25 مدينة جديدة.. شروط حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك
طقس الأحد .. تحسن في درجات الحرارة واستمرار اضطراب الملاحة بالمتوسط
إنجاز جديد بمحطة الضبعة.. تركيب مكون "الحماية الجافة للوحدة النووية الثالثة
مخدرات وسلاح بـ 105 ملايين جنيه.. مصرع 5 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة
في وردان.. شروط التقديم بمعهد تكنولوجيا النقل العام الدراسي الجديد
الأزهر للفتوى يكشف عن مساعدي وموالي النبي ﷺ.. أسماء شرفت بخدمته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر للفتوى يكشف عن مساعدي وموالي النبي ﷺ.. أسماء شرفت بخدمته

مركز الأزهر للفتوى الالكترونية
مركز الأزهر للفتوى الالكترونية
عبد الرحمن محمد

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن رسول الله ﷺ كان له عدد من المساعدين الذين تولوا القيام ببعض شؤونه، وكان دافعهم إلى ذلك الرغبة في نيل شرف القرب من النبي الكريم ﷺ وخدمته.

وأشار المركز، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن من أبرز هؤلاء الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه، الذي كان قائمًا على حوائج النبي ﷺ، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان صاحب نعليه وسواكه.

وأضاف أن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه كان صاحب بغلة رسول الله ﷺ، وكان يقودها به خلال الأسفار، بينما كان أسلع بن شريك صاحب راحلته، وكان بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن النبي ﷺ.

من خدموا النبي ﷺ ونالوا شرف القرب منه

وبيّن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن النبي ﷺ لم يكن له حاجب يقف على بابه أو يخرج بين يديه عند خروجه من حجرته، لافتًا إلى أن عددًا من مواليه شرفوا بخدمته ﷺ ولو لفترة من الزمن.

وذكر المركز من هؤلاء زيد بن حارثة بن شراحيل، المعروف بحب رسول الله ﷺ، وابنه أسامة بن زيد، الذي كان يُعرف بـ«الحب ابن الحب»، إلى جانب شقران، وثوبان، وأسلم، وأبي رافع القبطي، وأبي كبشة، ورباح النوبي، ومدعم، وأنجشة الحادي، وسفينة بن فروخ، وأنسة، وأفلح، وعبيد، ويسار النوبي، ومهران، ومروان، وطهمان، وذكوان، وحنين، وسندر، وفضالة اليماني، ومأبور، وواقد، وأبي واقد، وقسام، وأبي عسيف، وأبي مويهبة، وسلمان الفارسي رضي الله عنهم.

وأشار المنشور كذلك إلى عدد من النساء اللاتي شرفن بخدمة النبي ﷺ، منهن سلمى أم رافع، وميمونة بنت سعد، وخضرة، ورضوى، ورزينة، وأم ضميرة، وميمونة بنت أبي عسيب، وسَانية، وخولة، وعنقودة أم مليح الحبشية، وأم عياش رضي الله عنهن.

أبو بكر الصديق من خيرة الصحابة المقربين

ولفت مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى أن من الذين كانوا أحرارًا من خيرة أصحاب النبي ﷺ من شرفوا بخدمته والقرب منه، وكان من بينهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مؤكدًا أن هؤلاء كانوا كثيرين.

واختتم المركز منشوره بالصلاة والسلام على النبي محمد ﷺ، وعلى آله وصحبه، داعيًا إلى استحضار سيرته العطرة وما تحمله من نماذج عظيمة في المحبة والوفاء وخدمة رسول الله ﷺ.

مركز الأزهر العالمي للفتوى زيد بن حارثة من خدموا النبي ﷺ ونالوا شرف القرب منه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

علاقة عاطفية مع مصرى.. الداخلية تكشف لغز العثور على جثث سيدتين في الهرم

المتهم

قتـ.ل مسنة ونجلتها.. السائق المتهم : رفضت تدينى فلوس وشكيت فى سلوكها

الفنانة رحمه عصام مطربة. الفن الشعبي

تعرض المطربة رحمة عصام لهجوم من 4 ملثمين على طريق السنطة - زفتي

سعر الجنيه الذهب

نزل 1162 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن

الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 29 أغسطس 2026 في مصر.. استقرار عيار 21 والجنيه الذهب

صورة ارشيفية

الكاميرات فضحته.. .. أغرب نهاية لـ حرامي في الأقصر قبل القبض عليه

صلاح

محمد علي خير لـ محمد صلاح: قرارك بشأن طرابزون غير موفق.. الحق نفسك

أسعار البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار البيض

ترشيحاتنا

هالاند

لعنة شمشون أم تميمة حظ؟.. حلاقة هالاند تفتح أخطر سؤال في عالم الرياضة

رائد فضاء

لماذا يلمع واقي خوذة رائد الفضاء باللون الذهبي؟.. سر علمي يحمي عينيه

خسوف القمر

خسوف قمري استثنائي يقترب من سماء العرب.. مشهد أحمر يلامس حدود الخسوف الكلي

بالصور

بفستان ميتالك.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

ابتعدوا عن التوتر.. طرق بسيطة للتخلص من الدهون الحشوية في الجسم

طرق تساعد في التخلص من الدهون الحشوية في البطن
طرق تساعد في التخلص من الدهون الحشوية في البطن
طرق تساعد في التخلص من الدهون الحشوية في البطن

فيضانات نيبال.. كيف تنقل المياه الملوثة الأمراض المعدية وطرق الوقاية؟

فيضانات نيبال
فيضانات نيبال
فيضانات نيبال

دراسة تحذر.. عادة يقوم بها الآباء أمام الأطفال تؤثر على تطور اللغة والكلام

تصفح الهاتف أمام الأطفال يؤثر على تطور اللغة والكلام
تصفح الهاتف أمام الأطفال يؤثر على تطور اللغة والكلام
تصفح الهاتف أمام الأطفال يؤثر على تطور اللغة والكلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

المزيد