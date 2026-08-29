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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ذكي رئيسا ومحمد جابر أمينا للصندوق.. نتيجة انتخابات نادى المطرية لإختيار مجلس إدارة جديد

محمد جابر أمين صندوق نادى المطرية
محمد جابر أمين صندوق نادى المطرية
يسري غازي

أعلنت الهيئة المشرفة على انتخابات نادي المطرية الرياضي عن فوز المستشار محمود ذكي برئاسة النادي فى الإنتخابات التى جرت أمس الجمعة لإختيار مجلس إدارة جديد.

وجاء مجلس إدارة نادي المطرية الجديد على النحو التالي:  
على مقعد الرئاسة المستشار محمود زكي 
على مقعد النائب حمادة الشنواني 
على مقعد أمين الصندوق محمد جابر 
العضوية 
أسامة الجزار 
مومن زيدان 
أحمد محي
على باتستا

الجولة الكاملة لزيارة الإعلامي سيف زاهر لنادي المطرية الرياضي

قام الإعلامي الكبير سيف زاهر بزيارة نادي المطرية الرياضي، وذلك في إطار دعمه للصحفي محمد جابر، المرشح على مقعد أمين صندوق نادي المطرية الرياضي.
و قد كان في استقباله المستشار محمود زكي رئيس النادي مقدرا هذه الزيارة و دار الحديث عن ضرورة الوقوف بجانب النادي و دعمه خلال هذه المرحلة و ذلك للنهوض و تطوير النادي 
وحرص سيف زاهر خلال الزيارة على تفقد منشآت النادي والاطلاع على أبرز الاحتياجات والمشكلات التي تواجهه، إلى جانب الوقوف على السلبيات التي تحتاج إلى تدخل وحلول عاجلة.

وخلال الزيارة، وعد سيف زاهر برفع ملف نادي المطرية بالكامل إلى وزير الشباب والرياضة، والعمل على عقد جلسة لمجلس إدارة النادي القادم مع الوزير، لبحث مشكلات النادي ووضع حلول عملية لها، بما يسهم في تطوير النادي وعلاج السلبيات والارتقاء بمنشآته وخدماته.

نادى المطرية انتخابات نادى المطرية محمد جابر المستشار محمود ذكى أمين صندوق نادى المطرية

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