تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية داعش المطرية لـ 16 نوفمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 9 متهمين بتنظيم داعش المطرية، في القضية رقم 17718 لسنة 2025 جنايات المطرية، المقيدة برقم 1127 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 16 نوفمبر المقبل، للشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن اعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثانى وحتى الأخير انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب.