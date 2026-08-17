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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جاد شويري يمازح أحمد سعد : نزلت ألبوم واتنين وأربعة .. طب نلحق إزاي؟

جاد شويري
جاد شويري
محمد سعيد

مازح الفنان اللبناني جاد شويري الفنان أحمد سعد، من خلال فيديو طريف نشره عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، استعرض خلاله مقطعًا لأحمد سعد يتحدث عن ألبومه الجديد، مؤكدًا أنه سيكون «أحلى ألبوم على كوكب الأرض».

وعلق جاد شويري على حديث أحمد سعد بطريقة ساخرة، قائلًا: «أستاذ أحمد أنت نزلت ألبوم واتنين وأربعة، طب نلحق إزاي، وكمان تسونامي عمرو دياب وتامر حسني وتامر عاشور وتوليت».

وتابع جاد شويري في الفيديو: «أنا بحبهم كلهم وفان ليهم، وبتمنى كل النجاح ليهم، بس سيبونا ننزل ألبوم بلبلة».

أعمال جاد شويري

وكان النجم جاد شويري، طرح 3 أغنيات من ألبومه الجديد "بلبلة"، حيث فاجأ جمهوره بطرح الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم نفس الألبوم، والأغنية الثانية بعنوان "طب طز"، والأغنية الثالثة "السكة الغلط"، وذلك على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

"بلبلة" هي الأغنية الرئيسية للألبوم، وهي أغنية يمدح فيها جاد نفسه بأسلوب ساخر، ويتناول من خلالها الانتقادات التي واجهها والهجوم الذي تعرض له بسبب آرائه حول الفن والمجتمع وحقوق الإنسان وحتى السياسة، وتتضمن بعض كلمات الأغنية جملًا مقتبسة من أشهر أغانيه السابقة.

أغنية "طب طز" والتي يقدمها جاد شويري على طريقته المعتادة، حيث يخبر العالم من خلال الأغنية بمدى عدم اكتراثه بالانتقادات، من خلال أغنية مصرية راقصة قوية، يقدم من خلالها أيضاً موهبة محمد نصار، الذي شاركه كتابة هذه الأغنية المثيرة للجدل.

أغنية السكة الغلط

أغنية "السكة الغلط" والتي ربما تكون واحدة من أكثر الأغنيات شهرة في بدايات جاد شويري، حيث كشفت عن جانبه المتمرد وغير المعتذر للجمهور، وظهرت ضمن ألبومه الأول "المفتاح".

يعود جاد شويري بنفسه من خلال ألبوم "بلبلة" الذى يضم 16 أغنية: 10 أغنيات جديدة، هي الأقرب إلى طبيعته المتمردة، إلى جانب 6 أغنيات جديدة تعيد تقديم بعض من أشهر أغانيه الأولى التي صنعت له سمعة الفنان الذي يكسر القواعد.

أغنية السكة الغلط جاد شويري أحمد سعد الفنان أحمد سعد الفنان اللبناني جاد شويري أعمال جاد شويري

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