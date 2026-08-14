أحمد سعد يتصدر تريند السوشيال ميديا بعد حفل بالساحل الشمالي| صور

تصدر أحمد سعد تريند مواقع التواصل الإجتماعي بعد حفله الذي أحياه مساء أمس الخميس 13 أغسطس، ضمن فعاليات يلا ساحل في الساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل واسع مع فقرات الحفل، الذي جاء احتفالًا بألبومه الجديد الإلكترو.

حفلة أحمد سعد

وقدم أحمد سعد خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيه، إلى جانب أغاني ألبوم الإلكترو، حيث بدأ الجزء الأول من الحفل بأغاني الألبوم، قبل أن يعود لتقديم باقة من أشهر أعماله، بداية من اليوم الحلو ده وصولًا إلى كوتي، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وشهد الحفل عددًا من المفاجآت، كان أبرزها صعود جودي، ابنة أحمد سعد، إلى المسرح لمشاركته غناء كدا كدا، في ظهور تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، كما ظهر تامر عاشور على المسرح برفقة أحمد سعد، وقدما معًا أغنية جدع.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على حضور الحفل، وفي مقدمتهم عمرو سعد، دنيا وإيمي سمير غانم، حسن الرداد، كريم السبكي، ليلى علوي، هاني رمزي، بوسي شلبي، إلهام شاهين، هالة سرحان، ونادر حمدي، لمشاركة أحمد سعد احتفاله بألبومه الجديد.

وحمل الحفل طابعًا استعراضيًا خاصًا، إذ قدم أحمد سعد مجموعة متنوعة من الألوان الغنائية، بين الأغاني الفرفوشة والرومانسية والحزينة، إلى جانب الأغاني التي دفعت الجمهور للرقص والتفاعل طوال فقرات الحفل.

ولم تقتصر فقرات الحفل على الغناء، حيث تضمن العرض مجموعة من الاستعراضات والعناصر البصرية، من بينها عروض الإضاءة والفيديو والصورة، إلى جانب فقرات استعراضية أضفت أجواء مختلفة على الحفل.

يأتي الحفل بعد مشاركة أحمد سعد في احتفالية انطلاق مبادرة يلا ساحل، التي قدم خلالها فقرة غنائية إلى جانب تامر حسني وسانت ليفانت، وشهدت تفاعلًا جماهيريًا واسعًا.

كان أحمد سعد قد طرح يوم الأربعاء 5 أغسطس ألبومه الجديد الإلكترو، الذي يضم مجموعة متنوعة من الأغاني، ويتعاون خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، وحققت أغاني الألبوم تفاعلًا لافتًا من الجمهور منذ طرحها عبر مختلف منصات الموسيقى.