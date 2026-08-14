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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تعرف علي موعد عرض الجزء الرابع والأخير من House of the Dragon

بوستر المسلسل
بوستر المسلسل
أحمد البهى

اعلنت الشركة المنتجة لمسلسل  House of the Dragon عرض الجزء الرابع، عام 2028 .

وأوضحت الشركة المنتجة  أن الموسم الرابع سيكون الموسم الأخير من المسلسل، . 

وخلال الجزء الرابع سيسدل الستار علي الأحداث الأخيرة من الحرب الأهلية بين أفراد عائلة تارجاريان، وصولًا إلى نهاية قصة “رقصة التنانين”

وتدور أحداث المسلسل قبل نحو 200 عام من وقائع Game of Thrones، مستعرضًا تاريخ عائلة تارجاريان خلال فترة ازدهار قوتها وسيطرتها على ويستروس، قبل أن تتحول الخلافات على وراثة العرش إلى حرب أهلية مدمرة عُرفت باسم رقصة التنانين

المسلسل مقتبس من عالم الكاتب جورج آر آر مارتن، وبشكل أساسي من كتاب Fire & Blood. 


ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، أبرزهم إيما دارسي في دور رينيرا تارجاريان، ومات سميث في دور ديمون تارجاريان، وأوليفيا كوك في دور أليسينت هايتاور، إلى جانب توم جلين-كارني وإيوان ميتشل وستيف توسان ورايس إيفانز


 

House of the Dragon Game of Thrones إيما دارسي

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