ياسين التهامي ويانوبا وكورال ذوي القدرات الخاصة على محكى القلعة

3 حفلات متتالية تأتى ضمن فعاليات الدورة 34 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى يقام برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة، وشريف فتحى وزير السياحة والآثار وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل ويديره المهندس ياسر شعلان رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه وينعقد بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وتبدأ فى الثامنة مساء الثلاثاء 18 أغسطس على مسرح المحكى بفاصل للدارسين بمركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور أسامة على فصل كورال ذوى القدرات الخاصة قيادة وتدريب ميرفت فريد همام ويضم باقة من الأعمال الغنائية الشهيرة التى شكلت جانبا من ذاكرة ووجدان الجمهور .

وفى التاسعة مساء تقدم فرقة يانوبا بقيادة الفنان سمير جمعة فاصلاً يحمل شعار "النوبة فى كل مكان" ويشمل رحلة موسيقية تستلهم إيقاعات وادى النيل وتعيد تقديم الموروث النوبى فى صياغة فنية معاصرة .

وفى العاشرة مساء يلتقى عميد الإنشاد الدينى الشيخ ياسين التهامى بمريديه ليخلق حالة روحانية تشمل نخبة مختارة من أبيات الأشعار الصوفية وقصائد المديح النبوى والتواشيح والابتهالات الدينية التى اجتذبت قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف الشرائح الاجتماعية .

وتكشف السهرة عن أحد أبرز ملامح مهرجان القلعة الذى يضم عروضاً ابداعية متتوعة تجمع بين المواهب الشابة وثراء التراث المصرى بمختلف روافده، إلى جانب التجارب المبتكرة التى تحمل خصوصية مميزة، لتبقى ليالى المحكى نافذة فنية تمنح الجمهور موعدا متجددا مع الموسيقى والغناء فى رحاب التاريخ.

