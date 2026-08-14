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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكري وفاتها.. محطات فنية وإنسانية في حياة شويكار

شويكار
شويكار
أحمد البهى

تحل اليوم ذكري وفاة الفنانة شويكار، والتي تعد واحدة من جميلات السينما المصرية. 

تعد الفنانة شويكار أو شويكار إبراهيم طوب صقال من أب تركي وأم شركسية ، وبدأت في خوض تجربة التمثيل منذ مطلع ستينيات القرن العشرين

قدمت شويكار عديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصرى حيث شاركت فى أفلام “أخطر رجل في العالم، شنبو في المصيدة، أرض النفاق، سفاح النساء، ربع دستة اشرار، العتبة جزاز وفيفا زلاطا، أجازة غرام، اعترافات زوج، هارب من الزواج وأخطر رجل في العالم".

كما قدمت شويكار فى عام 1970 عاشت شويكار حالة من النشاط السينمائي، وقدمت خلال تلك الفترة عدد الأفلام الخالدة فى تاريخ السينما المصرية على رأسها منها الكرنك، السقا مات.

وكان للفنانة شويكار نصيب أيضًا فى عدد من الأعمال المسرحية ولعل من أبرزها “أنا وهو وهي، حواء الساعة12، سيدتي الجميلة، أنا فين وإنتي فين”، وكما قدمت بعد ذلك شويكار العديد من الأعمال التلفزيونية تنوعت ما بين الكوميديا والتراجيديا منها "امرأة من زمن الحب، هوانم جاردن سيتي، بنت من شبرا، كلام رجالة ،احزان مريم".

شراكة زوجية وفنية: 

تعد قصة حب وزواج الفنانة شويكار من الفنان فواد المهندس هى الأشهر فى الفن المصرى ، ففي مطلع عام 1963 التقى فؤاد المهندس بشويكار لأول مرة على خشبة المسرح، بعد أن رشحها الفنان الكبير الراحل عبد المنعم مدبولي للاشتراك في مسرحية "السكرتير الفني".

وما أن رآها المهندس حتى أعجب بها على الرغم من اعتراضه على ترشيح مدبولي لها في البداية، إلى أن أعجب بها عندما شاهدها تطل على خشبة المسرح.

وبعدها تعددت الأعمال الفنية التي جمعتهما معا وتوطدت العلاقة ونما الحب بينهما، وفي مسرحية "هي وهو"، فأجا فؤاد المهندس الجميع، على خشبة المسرح، وخرج لأول مرة عن النص قائلا "تتجوزيني يا بسكوتة" ليعلن على الملأ عن حقيقة شعوره ورغبته في الزواج منها أمام الجمهور.

شويكار الفنانة شويكار فؤاد المهندس

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