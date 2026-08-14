بفستان أحمر ..نوال الزغبي تثير الجدل بإطلالة جريئة

خطفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الأنظار بأحدث ظهور لها، بعدما شاركت جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة ولافتة.



وتألقت نوال الزغبي بفستان أحمر أنيق أبرز رشاقتها، كما تركت شعرها منسدلا على كتفيها، واعتمدت مكياجا هادئا، لتظهر بإطلالة تجمع بين الأناقة والجاذبية.



واصلت اللبنانية نوال الزغبي نشاطها الغنائي خلال موسم صيف 2026، بعدما طرحت أحدث أعمالها بعنوان "كيوت" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، لتقدم من خلالها تجربة غنائية جديدة باللهجة المصرية، التي حققت بها نجاحات كبيرة على مدار السنوات الماضية.

وجاءت أغنية "كيوت" بإيقاعات سريعة وأجواء صيفية مبهجة، حيث تعتمد على موسيقى عصرية وكلمات خفيفة تناسب أجواء الموسم، في إطار حرص نوال الزغبي على تقديم أعمال متنوعة تلائم مختلف الأذواق، خاصة الأغاني التي تحمل طابعًا راقصًا ومبهجًا.

وتعاونت نوال الزغبي في الأغنية مع الشاعر محمد الجمال، والملحن مايكل صفوت، بينما تولى عمرو الخضري مهمة التوزيع الموسيقي، ليخرج العمل بصورة موسيقية عصرية تتماشى مع روح الأغاني الصيفية.

وتدور فكرة الأغنية حول فتاة تعبر بطريقة مرحة وساخرة عن استغرابها من تصرفات حبيبها، الذي يعاملها بشكل مختلف عن الآخرين، لتأتي الكلمات في قالب كوميدي خفيف مليء بالمواقف الطريفة، مع إيقاعات راقصة تضفي على الأغنية طاقة إيجابية تناسب أجواء الصيف.