إطلالات من تصميمها.. أحدث ظهور لـ تيا ابنة النجمة نوال الزغبي

نشرت تيا الديب ابنة الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام .





تفاصيل إطلالات ابنة نوال الزغبي..

و أطلت ابنة نوال الزغبي بمحموعه من إطلالات من تصميمها تعتد على احدث صيحات الموضة من القماش و التصميم .

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوتثها.