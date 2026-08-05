انقطاع واسع للتيار الكهربائي في تل أبيب.. فما السبب

ذكرت صحف عبرية، اليوم الأربعاء، بحدوث انقطاع واسع للتيار الكهربائي بمناطق واسعة في مدينة تل أبيب، ما أدى إلى تأثر آلاف السكان وأصحاب الأعمال، بعد وقوع عطل مفاجئ دون إنذار مسبق.

ونقل موقع "واللا" العبري عن سكان محليين أن انقطاع الكهرباء طال مناطق متفرقة من المدينة، ولا سيما الشوارع الرئيسية وسط تل أبيب، إضافة إلى حي شابيرا ومنطقة يافا، موضحين أن السبب يعود إلى خلل في محطة فرعية تابعة لشركة الكهرباء.

من جهتها، أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية أنها تعمل على إصلاح العطل، مشيرة إلى أن إعادة التيار قد تستغرق نحو ساعة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الخلل أو أسبابه حتى الآن.

وتسبب الانقطاع في تعطيل عدد من الأنشطة اليومية والتجارية، بما في ذلك المطاعم والمقاهي والمتاجر، بعد توقف أعمالها بشكل مفاجئ خلال منتصف يوم العمل، في وقت لا تزال فيه أسباب الانقطاع الواسع غير محددة.