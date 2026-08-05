مقتل جنديين إسرائيليين من اللواء 55 وإصابة سبعة آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة بلبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بمقتل جنديين من اللواء 55 وإصابة سبعة آخرين، جراء انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى مفخخ كانت قوات الاحتلال تسيطر عليه منذ فترة طويلة في بلدة مجدل زون جنوبي لبنان.

وذكرت منصة "حدشوت بزمان" العبرية أن الانفجار وقع أثناء وجود القوة الإسرائيلية داخل المبنى.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مروحيات عسكرية هرعت إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة هبوط مروحيات الاحتلال في مستشفى "رمبام" بمدينة حيفا، وهي تقل جنودا أصيبوا في انفجار العبوة الناسفة في بلدة مجدل زون جنوبي لبنان.