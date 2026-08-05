قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يقفز بقوة محليا وعالميا.. الأسواق تترقب كلمة الحسم من بيانات الوظائف الأمريكية
«ملك في كل مكان».. كاف يحتفي بمحمد صلاح بعد انتقاله إلى طرابزون سبور
متحدث التعليم : مناهج البكالوريا جاهزة .. وهناك مواعيد وآليات محددة لإعلانها
عبدالرحمن السيد مناصر غزة.. طبيب مصري يتحول لنجم سياسة لامع ومرشح للشيوخ الأمريكي
رئيس الوزراء يستعرض مقترحاً لمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين
تخفيضات تصل إلى 60%.. اتحاد الغرف التجارية يكشف ضوابط الأوكازيون الصيفي 2026
لدعم رؤية مصر 2030.. خطة مشتركة بين الإنتاج الحربي والصحة لتطوير الرعاية الطبية| صور
فان دايك يودع محمد صلاح برسالة مؤثرة: لم أتوقع أن يرحل قبلي
محمد صلاح يقود هتافات جماهير طرابزون سبور فور وصوله إلى إسطنبول
محمد صلاح يخضع للفحص الطبي مع طرابزون سبور "فيديو"
خالد الغندور: استقدام حكام أجانب لكل مباريات المنافسة على الدوري أسهل من الاعتراض على التحكيم
احتفالًا بانتقال صلاح.. رقص وفرحة من كوكسال بابا بقميص منتخب مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير خارجية تونس: نرفض الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الواقع التاريخي للقدس

وزير خارجية تونس: نرفض الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الواقع التاريخي للقدس
وزير خارجية تونس: نرفض الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الواقع التاريخي للقدس
أ ش أ

أكد وزير خارجية تونس محمد على النفطي أن القدس لا تعتبر مجرد قضية سياسية أو ملفًا تفاوضيًا بل مدينة ذات مكانة روحية وتاريخية وحضارية استثنائية في وجداننا ووجدان العالم بأسره، كما تمثل إرثًا إنسانيًا مشتركًا تتعايش فيه سلميًا الشعوب بأديانها الثلاث وثقافاتها.

وقال النفطي، في كلمته خلال اجتماع الوزراء الخارجية العرب حول القدس بالعاصمة الأردنية عمان، "إن تونس تؤكد أن صون الهوية الأصيلة للقدس وحماية مقدساتها الإسلامية والمسيحية والحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني يشكل التزامًا جماعيًا لا ينفصل عن الجهود الرامية إلى إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من استعادة حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف".

وأضاف "أن تونس تجدد التأكيد على موقفها الثابت المبدئي الداعم لهذه الحقوق وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرض فلسطين التاريخية وعاصمتها القدس الشريف".

وأوضح أن تونس تعرب عن رفضها التام لكل الإجراءات الرامية إلى تغيير الواقع التاريخي والوضع القانوني والديموغرافي للمدينة المقدسة؛ بما في ذلك الاستيطان والتهجير القسري وهدم المنازل والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية باعتبارها ممارسات تقوض حقوق الشعب الفلسطيني وتهدد وجوده.

وتابع "أنه لا يمكن مقاربة قضية القدس الشريف بمعزل عن أوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها حاليًا الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية، حيث تتفاقم معاناة الملايين جراء استمرار الحصار وتدمير البنية التحتية والمنشآت الحيوية وتصاعد الاعتداءات والانتهاكات التي تمس مقومات الحياة الأساسية".

وشدد وزير خارجية تونس على ضرورة حماية المدنيين وضمان النفاذ الأمن والمستدام للمساعدات الإنسانية وتمكين الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وفي مقدمتها وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى من الاضطلاع بمهامها دون عوائق وضمان احترامها؛ لأنها تمثل التزامات كلها قانونية ثابتة يفرضها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد أن المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالوفاء بالتزاماته التاريخية والقانونية وترجمة المواقف المبدئية الرافضة للانتهاكات الجسيمة إلى خطوات عملية تكفل حماية الشعب الفلسطيني ومساءلة المسؤولين عنها وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية؛ بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وأشار إلى أن تونس على قناعة راسخة بأن المرحلة الراهنة تفرض الانتقال من التعبير عن التضامن إلى تكثيف العمل المشترك وتعزيز التنسيق العربي والإسلامي والدولي من أجل وضع حد للانتهاكات المتواصلة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم صمود، وترسيخ مقومات السلام العادل والشامل القائم على احترام القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ودعا النفطي مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار بقبول فلسطين دولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة.

وزير خارجية تونس محمد على النفطي قضية سياسية مدينة ذات مكانة روحية وتاريخية اجتماع الوزراء الخارجية العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات المرحلة الأولى 2026.. 87.5% للهندسة و 92.9% للطب و92.1% للأسنان

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم.. البانيه يخسر 40 جنيهًا | والبيض يواصل الهبوط

خبز

شعبة المخابز: نشعر بالحزن من القرار الجديد برفع سعر الرغيف الفينو والسياحي | فيديو

ترامب

قرار يُغيّر حياة الأمريكيين .. ترامب يدفع نحو إلغاء تبديل الساعة مرتين سنويًا

إمام عاشور

إعلامي يكشف موقف إمام عاشور من تجديد تعاقده مع الأهلي .. فيديو

تنسيق الجامعات 2026

84.9 % للإعلام و86.7% للألسن و88.2% للسياسة واقتصاد.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق 2026

صورة أرشيفية

أكبر رئيس في العالم | من هو الزعيم الذي يُدير الحُكم عن بُعد ويُعيد تشكيل قادة الجيش؟

ترشيحاتنا

التفاصيل الكاملة لمقتل مواطن على يد ابنه بالإسكندرية

عايز يشتري مخـ ـدرات.. تفاصيل مصرع مواطن على يد ابنه بالإسكندرية

محمد صلاح

بعد ضم محمد صلاح.. من هو فاتح تيكي مهندس مشروع طرابزون الجديد؟

عمر مرموش

دي زيربي يضعه على رأس أولوياته .. هل يرتدي عمر مرموش قميص توتنهام ؟

بالصور

لماذا تزداد الحشرات في الصيف؟.. سمير كوبرا يكشف الأسباب وطرق التخلص منها بأمان

لماذا تزداد الحشرات في الصيف؟
لماذا تزداد الحشرات في الصيف؟
لماذا تزداد الحشرات في الصيف؟

هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟.. خبير تغذية يحسم الجدل

هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟
هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟
هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟

برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس .. 8 علامات تكشف ضعف الدورة الدموية

برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس..8 علامات قد تكشف ضعف الدورة الدموية
برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس..8 علامات قد تكشف ضعف الدورة الدموية
برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس..8 علامات قد تكشف ضعف الدورة الدموية

عصير البطيخ لمرضى الضغط .. 7 فوائد قد تدعم صحة القلب والأوعية الدموية

يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على
يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على
يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على

فيديو

هرم خوفو والزلازل

كيف هزم هرم خوفو الزلازل؟.. دراسة تكشف السر بعد 4600 عام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد