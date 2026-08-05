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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مالايقل عن 11 فلسطينيا من مدن الضفة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مالايقل عن 11 فلسطينيا من مدن الضفة
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مالايقل عن 11 فلسطينيا من مدن الضفة
أ ش أ

 تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية /اليوم الأربعاء/ حيث اعتقلت قوات الاحتلال مالا يقل عن 11 فلسطينيا من عدة مدن و محافظات الضفة الغربية .

و أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،اليوم بأن قوات الاحتلال اعتقلت 9 شبان من قرى وبلدات في محافظة جنين، خلال حملات مداهمة واقتحام.

و أضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت ايضا شابا من بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة ،بعد مداهمة منزله وتفتيشه، و شابا في بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة.

و في سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وسط تعزيزات عسكرية كبيرة شملت عشرات الآليات والجرافات، وانتشاراً مكثفاً في أحياء المخيم ،وشرعت بعمليات مداهمة وتفتيش واسعة طالت عدداً من منازل المواطنين، تخللها اقتحام مقر اللجنة الشعبية، وإخراج عدد من المواطنين من منازلهم، وإجبار إحدى العائلات على إخلاء منزلها، إضافة إلى منع إقامة صلاة الفجر في مساجد المخيم.

وأشارت "وفا"، إلى أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على صحفي أثناء تغطيته للاقتحام، كما اعتدت على مواطنين خلال عمليات المداهمة، ما أدى إلى إصابة رجل يبلغ من العمر (53 عاماً)، ومواطن آخر بجروح نتيجة الاعتداء عليهما بالضرب من قبل الجنود.

وأضافت أن آليات الاحتلال دهست شاباً في محيط المخيم، واحتجزت عدداً من الشبان خلال الاقتحام المتواصل ،كما هدمت جرافات الاحتلال مغسلة في شارع المطار بالمخيم، وسط استمرار تدفق التعزيزات العسكرية إلى محيط حي المطار ومعهد قلنديا للتدريب، عبر فتحات استحدثتها قوات الاحتلال في جدار الفصل والتوسع العنصري بعد إزالة أجزاء منه، ما سمح بدخول مزيد من الآليات والقوات العسكرية إلى المنطقة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة الخضر، وقرية حوسان في محافظة بيت لحم، وتمركزت في أحياء منها، دار صلاح، محيط الجامع الكبير، والبوابة، وداهمت عددا من المنازل والمحلات التجارية، واعتدت على أحد المواطنين بالضرب، دون أن يبلغ عن اعتقالات .

تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية اعتقلت قوات الاحتلال محافظات الضفة الغربية

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