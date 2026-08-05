تقدم في مفاوضات ريال مدريد لحسم التعاقد مع يان ديوماندي وموعد الإعلان عن الصفقة

أحرز ريال مدريد تقدمًا ملحوظًا خلال الساعات القليلة الماضية لحسم صفقة ضم الإيفواري يان ديوماندي قادمًا من نادي لايبزيج الألماني، فيما ينتظر اللاعب الآن السفر إلى مدريد.

وكشفت صحيفة (ماركا) الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن حسم ريال مدريد عملياً صفقة ضم يان ديوماندي الذي ينتظر مغادرة معسكر فريقه في النمسا ليطير إلى مدريد للخضوع للفحص الطبي ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة غداً.

وكان لايبزيج قد أعلن عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن ديوماندي قد عاد إلى التدريبات صباح اليوم ومع ذلك، فقد كان النادي يعمل في الوقت نفسه بشكل مكثف مع ريال مدريد لإتمام الصفقة.

لذا، فإن سفر اللاعب إلى النمسا لا يشير إلى أي خلاف أو فتور في المفاوضات ووفقاً للنادي، كان اللاعب مريضًا، مما تسبب في تأخره عن زملائه في الفريق للوصول إلى المعسكر التدريبي.

وبحسب الصحيفة، يبذل ريال مدريد قصارى جهده لضم الجناح الإيفواري وعلى الرغم من أن الأرقام التي ظهرت تشير إلى إمكانية إتمام الصفقة مقابل 120 مليون يورو، إلا أن قيمة الصفقة قد تكون أعلى قليلاً بعد المفاوضات الأخيرة ومطالب لايبزيج.

وبالتالي، من الممكن أن يصبح أغلى صفقة في تاريخ ريال مدريد، متجاوزًا صفقة كريستيانو رونالدو التي كلفت خزينة النادي الملكي 117 مليون يورو.